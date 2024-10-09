Епіцентр-Подоляни впевнено переміг Пярну в стартовому матчі Кубку виклику

Український волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни з Городка переміг естонський колектив Пярну в стартовому матчі Кубку виклику в 1/32 фіналу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (26:24, 25:22, 25:20). Українці були близькі до того, щоб програти у першому сеті, проте зуміли взяти 5 подач поспіль та вирвати перемогу.

А ось другий та третій сети проходили вже за переваги Епіцентра, яку команда впевнено реалізувала.

Кубок виклику-2024\25.

1/32 фіналу, 9 жовтня

Пярну (Естонія) – Епіцентр-Подоляни (Україна) 3:0 (26:24, 25:22, 25:20)

Матч-відповідь між колективами відбудеться за тиждень, 16 жовтня. Старт запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, в українській Суперлізі Епіцентр-Подоляни поділяє першу сходинку з Житичами. Це єдині колективи, у яких після трьох матчів максимальна кількість балів (9).