Перша поразка збірної України у дебютному сезоні Ліги націй: огляд матчу з Бразилією

Збірна України з волейболу поступилась Бразилії в дебютному сезоні Ліги націй.

Огляд матчу

Команда Рауля Лосано розпочала зустріч та змогла виграти два стартові сети. Бразильці вирівняли гру у третій партії, після чого взяли й четвертий сет.

На куражі, господарі майданчика зуміли виграти тай-брейк – 15:10.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 14 червня

Бразилія – Україна 3:2 (19:25, 14:25, 25:22, 25:23, 15:10)

Нагадаємо, що в перших двох матчах Ліги націй Україна перемогла США та Кубу. Американців підопічні Рауля Лосано здолали з рахунком 3:0, а от поєдинок з кубинцями був більш конкурентним – 3:2 перемога України.

Після трьох турів в активі українців дві перемоги та одна поразка.

У наступному турі у неділю, 15 червня, Україна зіграє проти Ірану. Зустріч стартує о 19:30 за київським часом.