Барком-Кажани зазнали четвертої поспіль поразки у польському чемпіонаті

У вівторок, 26 листопада, український волейбольний клуб Барком-Кажани провів перенесений матч 8 туру польської PlusLiga. Суперником були волейболісти Ольштина.

Гра завершилася з рахунком 1:3 (23:25, 23:25, 25:21,17:25).

Перші два сети завершилися мінімальною перевагою поляків. Український клуб здобув перемогу у третьому та мав вигравати четвертий, щоб перевести у гру в тай-брейк. Однак суперник не дав цього зробити та виграв четверту партію з рахунком 25:17.

Волейбол – польська PlusLiga

8 тур, 26 листопада

Барком-Кажани – Ольштин 1:3 (23:25, 23:25, 25:21,17:25)

Український клуб в 11 матчах здобув лише 2 перемоги. З таким показником Барком-Кажани йдуть на 15 місці. Ольштин завдяки перемозі мають результат 4-9. Команда посідає 12-ту сходинку.