Зірку велоспорту оштрафували за відео, на якому він викидає милиці в смітник

Зірковий велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт отримав штраф від італійської поліції за те, що викинув милиці не у ту сміттєву урну.

Про це повідомляє IDL Pro Cycling.

Правопорушення Ван Арт здійснив восени минулого року в Пінцоло, регіон Трентіно Альто Адідже. Там бельгієць завершував процес відновлення після важкої травми коліна, яка змусила його протягом декількох тижнів використовувати милиці.

Після завершення відновлення Ван Арт вирішив записати відео, на якому викидає милиці в смітник як символ завершення непростого періоду в житті. Це відео зняла і згодом опублікувала у соцмережах наречена спортсмена, Сара Де Бі.

Потрапило це відео і на камери спостереження правоохоронних органів Італії. Камери також зафіксували номер авто Ван Арта, яке було припарковано поряд. Виявилося, що Воут викинув милиці у контейнер, який призначений для іншого типу сміття. Через декілька тижнів на його бельгійську адресу надійшов штраф, який спортсмен негайно сплатив.

Сьогодні Ван Арт фінішував 19-м на шостому етапі Джиро д’Італія-2025.