Тур ОАЕ. Тарлінг виграв розділку, Погачар третій

Британський велогонщик команди Ineos Grenadiers Джошуа Тарлінг став переможцем другого етапу велобагатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

У другий день змагань відбулася рівнинна гонка з роздільним стартом на 12 км на острові Худайріат.

Тарлінг подолав дистанцію за 12 хвилин і 55 секунд. Він на 13 секунд випередив швейцарця Штефана Біссеггер із Decathlon Ag2r і словенця Тадея Погачара з UAE Emirates. Британець завдяки цій перемозі перехопив лідерство у загальному заліку багатоденки.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 18 лютого, на третьому етапі гонщики подолають 181 км з Рас аль Хайма до гірського фінішу на підйомі Джебель Джаїс.

Вчора перший етап Туру ОАЕ виграв Джонатан Мілан з команди Lidl Trek.