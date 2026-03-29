Філіпсен виграв Гент – Вевельгем

Олег Дідух — 29 березня 2026, 17:43
Яспер Філіпсен
x.com/LeTour

Зірковий бельгійський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Яспер Філіпсен став переможцем престижної одноденки Світового туру Гент – Вевельгем, яка з цього року змінила офіційну назву на In Flanders FieldsFrom Midelkerke to Wevelgem. В рамках гонки спортсмени подолали 241 км дистанції з пагорбами та секторами бруківки.

Маршрут Гент - Вевельгем
procyclingstats.com

У фінішному спринті Філіпсен випередив данця Тобіаса Лунда Андресена з команди Decathlon CMA CGM і француза Крістофа Ляпорта з Visma Lease a Bike. Яспер став переможцем Гент – Вевельгем вперше у кар'єрі.

Підсумкові результати:

Раніше Йонас Вінгегор став переможцем загального заліку Туру Каталонії. Заключний етап іспанської багатоденки у Барселоні виграв австралієць Бреді Гілмор.

