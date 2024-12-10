Ексчемпіон світу з велоспорту може відправитись за ґрати за вбивство дружини

Відомий австралійський велогонщик Роан Денніс визнав свою провину за одним із пунктів обвинувачення у справі про вбивство своєї дружини, Мелісси Хоскінс.

Про це повідомляє ABC.

30 грудня 2023 року дружина спортсмена загинула в результаті ДТП – на неї наїхав автомобіль, за кермом якого був сам Денніс. Поліція заарештувала 34-річного австралійця, проте згодом випустила його під заставу.

Тепер велогонщик визнав свою провину за одним із пунктів обвинувачення: у створенні небезпечної ситуації, яка призвела до загибелі Хоскінс. Прокуратура погодилася з тим, що злого умислу в діях австралійця не було, і зняла два інших пункти звинувачення, які стосувалися небезпечного водіння, що спричинило смерть.

Наразі спортсмен очікує на вирок суду, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Роан Денніс – шестиразовий чемпіон світу з велоспорту (двічі на велотреку, чотири рази – на шосе), а також срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор. Його дружина, Мелісса Хоскінс, також була професійною велогонщицею, у 2015 році завоювала золото чемпіонату світу з велотреку в командній гонці переслідування. У пари залишилося двоє дітей – син і дочка.

Нагадаємо, вчора легендарний Едді Меркс зламав стегно в результаті падіння з велосипеда.