Підкок виграв найстарішу велогонку світу

Британський велогонщик команди Pinarello Q36.5 Том Підкок став переможцем престижної італійської велоодноденки Мілан – Турин. В її рамках гонщики подолали 174 км дистанції з подвійним сходженням на Супергу (4,9 км із середнім градієнтом у 9,1%) на останніх 25 км дистанції.

Procyclingstats.com

Завдяки атаці на останньому кілометрі дистанції Підкок на 4 секунди випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX. Топ-3 замкнув словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora.

Підсумкові результати:

Мілан – Турин не входить в елітний дивізіон шосейного велоспорту, Світовий тур, проте є однією із найпрестижніших гонок UCI Pro Series – другою за силою дивізіону. Мілан – Турин є найстарішою з нині існуючих велогонок, вперше вона була проведена в 1876 році. Цього року гонка відсвяткувала своє 150-річчя.

Нагадаємо, минулого тижня Ісаак Дель Торо виграв Тіррено – Адріатико.