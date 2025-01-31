Чемпіонат світу-2025 з велоспорту можуть перенести в іншу країну через війну

Чемпіонат світу 2025 року з шосейного велоспорту можуть перенести з Руанди в Швейцарію.

Про це повідомляє DHnet.be.

Чемпіонат світу 2025 року має стати першим у історії, який відбудеться в Африці. Проте, проведення турніру під загрозою через військовий конфлікт між Руандою та демократичною республікою Конго.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) випустив пресреліз, у якому запевнив, що не розглядає можливість переносу чемпіонату світу в іншу країну. Проте ЗМІ вважають, що UCI уже почав розробляти альтернативний план мундіалю в Швейцарії на схожій за рельєфом трасі.

Чемпіонат світу 2025 року має відбутися з 21 до 28 вересня в столиці Руанди, Кігалі. Багато гонщиків уже зробили щеплення, необхідні для поїздки в Африку.

Нагадаємо, минулого тижня відбулася перша гонка Світового туру 2025 року – австралійська багатоденка Тур Даун Андер.