Переможний дебют Нарваеса у новій команді. Підсумки тижня у велоспорті

Гонки тижня

21 – 26 січня – Тур Даун Андер (Австралія)

За традицією новий сезон шосейного велоспорту відкривала австралійська багатоденка Світового туру Тур Даун Андер. Дебюти гонщиків у складі нових команд, повна невизначеність щодо поточної форми спортсменів після міжсезоння – спостерігати за цією гонкою завжди цікаво.

Переможцем у загальному заліку став Джонатан Нарваес – саме один із тих гонщиків, які у міжсезоння змінили команду та проводили свою дебютну гонку в складі нового клубу. Еквадорець, який взимку перейшов із Ineos Grenadiers у UAE Emirates, виграв ключовий, п’ятий етап із фінішем на Віллунга Хілл, і саме це стало ключем до його перемоги в загальному заліку.

Джонатан Нарваес x.com/tourdownunder

Головним суперником Нарваеса в загальному заліку став Хав’єр Ромо. Долю їхнього протистояння вирішили два фактори. Перший – це боніфікації. Окрім перемоги на п’ятому етапі Нарваес ще двічі фінішував у топ-3 (на третьому на четвертому етапах), та сумарно заробив на цьому 20 боніфікаційних секунд. Ромо, в свою чергу, завдяки сольній атаці виграв третій етап, проте, окрім цього успіху більше жодного разу не фінішував у топ-3 і не заробляв боніфікаційних секунд.

Другий фактор – тактика Ромо на вирішальному етапі до Віллунги. Іспанський гонщик Movistar на той момент очолював загальний залік, проте незрозуміло навіщо вирішив атакувати на самому початку фінального підйому, коли в пелотоні ще було достатньо людей. Атака Хав’єра була потужною, в певний момент його перевага над переслідувачами досягала 12 секунд, проте під кінець його все ж наздогнали.

Ромо потратив багато зусиль, долаючи Віллунгу наодинці, та на останніх сотнях метрів дистанції відстав від групи Нарваеса. Гонщик Movistar фінішував п’ятим із відставанням у 3 секунди та втратив лідерство за день до фінішу Туру Даун Андер. Чи міг би Ромо фінішувати у топ-3 на етапі та не програти нічого Нарваесу чистим часом, якби не атакував настільки рано? Безумовно, міг, тому поразку іспанця цілком можна вважати тактичною.

Хав'єр Ромо x.com/tourdownunder

Топ-3 загального заліку замкнув ще один гонщик, який у міжсезоння змінив команду – Фінн Фішер-Блек, який покинув UAE Emirates і перейшов у Red Bull Bora. Втім, призовим місцем 23-річного австралійця в загальному заліку успіхи австро-німецької команди на цій гонці не обмежилися, проте про це – нижче.

Другий рік поспіль на найбільш образливому, четвертому місці в загальному заліку фінішував Оскар Онлі. При чому, якщо минулого року до подіуму йому не вистачило дев’яти секунд, то цього разу – лише трьох. Втім, 22-річний британський талант із Picnic PostNL, який став одним із відкриттів минулого року, знову розпочинає сезон дуже непогано.

Лише шостим у загальному заліку став Люк Плапп, який перед стартом Туру Даун Андер вважався чи не головним фаворитом. Гонщик Jayco AlUla на етапі до Віллунги також діяв не надто раціонально, майже самотужки тягнувши на собі групу переслідувачів Ромо на фінальному підйомі.

Ще однією надією австралійців на домашній гонці був Джей Вайн, проте він вкотре не зумів уникнути падіння. Трапилося воно на старті третього етапу та було доволі неприємним. Гонщик UAE Emirates зумів повернутися в пелотон та не втратити часу на третьому етапі, проте наслідки падіння, схоже, давалися взнаки в наступні дні та помітно сковували можливості австралійця. Як підсумок – лише 11 місце у загальному заліку.

Провалив захист чемпіонського титулу минулорічний переможець гонки, Стівен Вільямс. Британець із Israel Premier Tech фінішував у загальному заліку лише 53-м із відставанням у більш ніж 8 хвилин. Його зірковий співвітчизник, Герейнт Томас, свій прощальний сезон у кар’єрі також розпочав невдало, з перших же етапів навіть не намагаючись боротися за загальний залік. Втім, останніми роками гонщик Ineos Grenadiers не виблискує на тижневих багатоденках і входить у сезон досить плавно, тому вважати його провал на Турі Даун Андер тривожним симптомом точно не варто.

Багато уваги було приковано до іспанського вундеркінда Пабло Торреса, проте його дебют у дорослому велоспорті вийшов не настільки ефектним і вражаючим, як, наприклад, у його партнера по UAE Emirates Ісаака Дель Торо минулого року. Торрес став лише 22-м у загальному заліку, а білу майку найкращого молодого гонщика завоював ще один молодий талант – 18-річний данець Альберт Вітен Філіпсен із Lidl Trek, для якого це також була дебютна гонка у дорослому велоспорті. Він став четвертим на третьому етапі до Юрейдли та фінішував 17-м у генеральній класифікації.

У негативному ключі відзначився на Турі Даун Андер інший гонщик Lidl Trek, Хуан Педро Лопес. Після п’ятого етапу його дискваліфікували за одразу 18 (!!!) "стікі-ботлів" за один етап. Деякий час іспанець навіть повисів на нейтральному мотоциклі організаторів гонки.

Nice loooong sticky bottle from Nuetral. pic.twitter.com/dt0N6ZvYjQ — Gustavo Carrillo (@Eltigreuno) January 25, 2025

Перед стартом Туру Даун Андер багато говорилося про те, що цьогорічний маршрут незвично складний за рельєфом та залишає не так і багато шансів чистим спринтерам. Проте на ділі більшість з горбатих етапів виявилися не надто селективними. У підсумку ми побачили три чистих, масових спринти та ще один майже масовий – на четвертому етапі, коли до фінішу доїхав пелотон із 72 гонщиків.

Всі три масових спринти завершилися перемогою Сема Велсфорда. При цьому, на старті переможного для себе другого етапу він впав і доїжджав до фінішу з розірваними велотрусами. Сумарно за кар’єру гонщик Red Bull Bora здобув уже 6 перемог на етапах Туру Даун Андер та ділить зі своїм співвітчизником Алланом Девісом п’яте місце за цим показником в історії гонки. Велсфорд вкотре дуже сильно розпочинає сезон, проблема тільки в тому, що у попередні роки його успіхи січнем зазвичай і обмежувалися.

Сем Велсфорд x.com/tourdownunder

Переможцем четвертого етапу в спринті з групи з 70 гонщиків став Браян Кокар. 53-тя перемога в кар’єрі француза з Cofidis, проте лише 3 з них були здобуті на гонках Світового туру: все ж, француз зарекомендував себе, перш за все, як король другорядних гонок. А ось Філ Баухаус залишився на Турі Даун Андер-2025 без перемог, хоча німецький гонщик Bahrain Victorious двічі фінішував у топ-3 – на четвертому та шостому етапах.

Другим на першому етапі став Метью Бреннан, при чому британський вундеркінд із Visma Lease a Bike продемонстрував неймовірну швидкість і міг би навіть виграти, якби вийшов на оперативний простір трохи раніше. У віці 19 років і 168 днів Бреннан став наймолодшим спортсменом, який фінішував у топ-3 гонки Світового туру з 1931 року.

В цілому ж для Visma Lease a Bike минулий сезон, таке враження, і не закінчувався: невезіння, падіння, травми продовжують переслідувати нідерландський колектив. Уже на першому етапі Ділан Ван Баарле потрапив у завал і зламав ключицю. Тепер для ексчемпіона Париж – Рубе під загрозою кампанія весняних класик.

Дайджест новин

– Словенія націлена прийняти старт Тур де Франс-2029. Прімож Рогліч навряд чи дотягне до того моменту в статусі чинного велогонщика, а ось Тадею Погачару буде лише 30 років, і старт в рідній країні може бути свого роду одою во славу велогонщика, якого вже зараз можна вважати живою легендою та одним із найкращих у історії.

– Очікується, що найближчим часом у Ineos Grenadiers з’явиться новий крупний спонсор, який в другій половині поточного сезону або з початку наступного може перетворитися в одного з титульних. Спойлер: принципово нічого не зміниться. У Ineos Grenadiers величезні проблеми зі структурою менеджменту, і вливанням додаткових коштів ситуацію не виправиш.

– Мадс Педерсен у 2025 році не поїде на Тур де Франс. У його програмі заплановані Джиро д’Італія, Вуельта, а також класичний сезон включно з Туром Фландрії та Париж – Рубе. На Турі головною спринтерською ставкою команди буде Джонатан Мілан.

Мадс Педерсен x.com/LidlTrek

– Інший зірковий данський гонщик Lidk Trek, Маттіас Ск’єлмосе, у 2025 році вперше в кар’єрі виступить на Тур де Франс. Дану інформацію ще у листопаді минулого року в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону повідомив спортивний директор команди Ярослав Попович. Тепер же ця інформація підтвердилася офіційно.

Окрім цього, в календар Ск’єлмосе увійшли Париж – Ніцца, усі три арденські класики (Амстел Голд Рейс, Флеш Валлонь, Льєж – Бастонь – Льєж), Критеріум Дофіне та чемпіонат світу.

– Талановитий спринтер-класик Lotto Арно Де Лі був змушений відкласти на невизначений термін старт поточного сезону. Він неприємно впав на тренуванні та відчуває біль у коліні.

– Новим головним тренером збірної Іспанії стане Алехандро Вальверде, офіційне оголошення очікується найближчими днями. Раніше легендарний іспанець працював одним із тренерів Movistar, проте термін дії його контракту сплив наприкінці грудня.

– Організатори Париж – Рубе визначилися з командами, які отримають вайлдкард на гонку в 2025 році. Це Lotto, Israel Premier Tech, UnoX, Q 36.5, Total Energies, Tudor і Unibet Tietema Rockets.