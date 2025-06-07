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Царенко виграв етап на Турі Словенії

Олег Дідух — 7 червня 2025, 16:34
Царенко виграв етап на Турі Словенії
Кирило Царенко
team-corratec.com

Український велогонщик команди Solution Tech Vini Fantini Кирило Царенко із відриву став переможцем четвертого етапу багатоденки категорії 2.Про Тур Словенії. Сьогодні, 7 червня, гонщики подолали вирішальний 175-кілометровий гірський етап з Марібора до Гольте.

Маршрут 4 етапу Туру Словенії-2025
Маршрут 4 етапу Туру Словенії-2025
procyclingstats.com

Царенко відібрався у відрив дня та виявився у ньому найсильнішим, вистоявши під натиском пелотону. Царенко на 28 секунд випередив свого партнера по відриву, італійця Самуеле Дзоккорато з Polti. Топ-3 з пелотону замкнув норвежець Андреас Халланд Йоханнессен із UnoX Mobility, який очолив загальний залік гонки.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Для Царенка це вже четверта перемога в поточному сезоні, при чому, друга, яку він здобув у червні. 2 червня він виграв одноденку Trofeo Alcide Degasperi в Італії.

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