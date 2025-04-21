Погачара та Евенепула сенсаційно обіграли в Арденнах. Підсумки тижня у велоспорті

Гонки тижня

20 квітня – Амстел Голд Рейс (Нідерланди)

Якщо на Мілан – Сан Ремо та північних класиках головним конкурентом Тадея Погачара був Матьє Ван дер Пул, то на першій із трьох арденських класик, Амстел Голд Рейс, усі чекали на його протистояння з Ремко Евенепулом.

Втім, у обох були свої стримуючі фактори, які могли завадити проявити себе повною мірою. У Погачара – це втома після насиченого сезону північних класик, у Евенепула – навпаки, повна відсутність гоночної практики. Весь стартовий відрізок сезону Ремко завершував відновлення після важкого падіння на тренуванні в грудні. До Амстела капітан Soudal Quick Step підійшов усього з одним гоночним днем у сезоні за спиною: за два дні до цього він виграв у боротьбі з Воутом Ван Артом схожу за своєю природою одноденку Флеш Брабансонн.

Ремко Евенепул instagram.com/remco.ev

І спершу здавалося, що Евенепул нав’язати боротьбу Погачару не зможе. За 48 км до фінішу словенець пішов у атаку разом із Жуліаном Алафіліппом. Проте француз, який сам і був ініціатором активності, зміг протриматися на колесі у капітана UAE Emirates всього 6 км.

Alaphilippe launches the finale on the Gulperberg, but Pogacar follows and drops him on the next climb, the Kruisberg.



🏁 42km to go.#AGR25 pic.twitter.com/6PT4UQJ8Bo — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) April 20, 2025

Розплата француза за таку авантюру була неминучою. Він заліз занадто глибоко у борг своєму організму і в підсумку не втримався навіть у групі переслідувачів, замкнувши на фініші топ-20 із відставанням у 3 хвилини і 36 секунд. Алафіліпп 2-3 річної давнини повернувся: багато гордості та сміливості, але вкрай мало сил.

Погачар скинув Жуліана та поїхав самотужки. Найчастіше у таких випадках перевага Тадея починає рости немов на дріжджах, проте не цього разу. Попри те, що переслідування пелотону не було бездоганно організованим, далі ніж на 30 – 35 секунд вони капітана UAE Emirates не відпускали.

Декілька разів ті чи інші гонщики намагалися контратакувати з пелотону, особливо активним був Бен Хілі, хороша готовність якого кидалася в очі. Проте розпорядився своїми силами ірландський капітан EF Education EasyPost нераціонально та у підсумку лише замкнув топ-10. Жодна з цих контратак у щось серйозне не вилилася, аж поки за 32 км до фінішу в атаку не пішов Маттіас Ск’єлмосе.

Данському гонщику Lidl Trek вдалося відірватися від пелотону, хоча було очевидно, що самотужки наздогнати Погачара йому не під силу – занадто вже різний рівень індивідуального ходу у них. У той же час у пелотоні Евенепул поступово прийшов до тями та почав переслідувати словенця – як самотужки, так і зусиллями свого партнера по команді Ілана Ван Вілдера, який виконав чималий шмат роботи.

За 22 км до фінішу Евенепул з другої спроби й сам зумів відірватися від пелотону, при чому, зробив це на рівнині. Ремко дуже швидко переклався до Ск’єлмосе. В той момент, коли вони об’єдналися в одне формування, їхнє відставання від лідера UAE Emirates становило 30 секунд.

Evenepoel makes a second attempt to reach Pogacar. The second time, it works. He powers his way up to Skjelmose. #AGR25 pic.twitter.com/skWsCxc6NP — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) April 20, 2025

У це важко було повірити, проте вони почали поступово відігрувати відставання та наздогнали словенця за 8 км до фінішу. Погачар пішов у повноцінну атаку "на всі гроші", проте його у підсумку наздогнали – важко навіть згадати, коли востаннє доводилося таке бачити! Якщо чесно, окрім 11 етапу минулорічного Тур де Франс такі випадки взагалі більше не пригадуються. Безумовно, на Амстелі дався взнаки і фактор втоми після напруженого сезону північних класик, і сильний зустрічний вітер на заключній частині гонки.

Як уже було сказано вище, шансів добрати Погачара самотужки у Ск’єлмосе не було. Набагато цікавіше інше запитання: а чи міг би це зробити самотужки Евенепул? На мою думку, також ні. Так, у цьому дуеті Ремко виконував 80% роботи, проте наявність компаньйона, який на деякий час підміняє тебе попереду та дає можливість перевести дух, була вкрай важливою. І найшвидше перевага Погачара танула одразу після того, як Ск’єлмосе здавав зміну і Евенепул з новими силами повертався на першу позицію.

Так чи інакше, це формування втрьох приїхало на фініш, і сенсаційно спринт за перемогу забрав саме Ск’єлмосе. Безумовно, Маттіас уже не перший рік вважається талановитим гонщиком навколотопового рівня, проте ця перемога поки що з величезним відривом найгучніша у його кар’єрі. Не лише за престижністю вивіски самої гонки, а, перш за все, за тим, яких титанів світового велоспорту він обіграв у очній боротьбі. Хтозна, як складеться подальша доля Ск’єлмосе, проте гонщику Lidl Trek уже точно буде про що на старості розповісти внукам.

Погачар фінішував другим, вперше за тривалий час нагадавши про те, що він не всемогутній, а, перш за все, просто жива людина, яка також може відчувати втому після таких пекельних випробувань, як Париж – Рубе.

Евенепул став лише третім, і після фінішу бельгієць шукав виправдання своїй поразці, згадавши, зокрема, і своє падіння на ранніх стадіях гонки, коли він відстав від пелотону на 2 хвилини та наздоганяв основну групу протягом 35 км.

"Без того падіння я міг би виграти гонку. В спринті я розпочав трохи зарано. Якщо у Льєжі справа знову дійде до спринта, я не повторю цієї помилки", – сказав Ремко.

Якої ще помилки йому точно не варто повторювати на Льєж – Бастонь – Льєж – так це перебувати в глибині пелотону в момент атаки Погачара. Хоча, склалося враження, що Ремко уникав жорсткої позиційної боротьби, і це – психологічні наслідки грудневого падіння.

Спринт із пелотону за четверте місце виграв Воут Ван Арт. Психологічно дуже важливий успіх гонщика Visma Lease a Bike на фоні розмов про те, що він втратив свій фінішний спринт і перетворився на дизеля. Попри те, що Воут продовжив збирати найобразливіші місця (друге або четверте), свою весняну кампанію він завершує на позитивній ноті. Далі – підготовка до дебюту на Джиро д’Італія.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

У спринті Ван Арт випередив далеко не слабких фінішерів – наприклад, Майкла Меттьюза, який замкнув топ-5. Тібо Ніс, який перед стартом був головною ставкою Lidl Trek, дещо розчарував і фінішував лише 12-м, не втримавшись у групі переслідувачів. Хоча у момент атаки Погачара з Алафіліппом саме він і Бен Хілі були найближчими до того, щоби перекластися до дуету лідерів.

Не зумів захистити свій минулорічний титул Том Підкок, який став лише дев’ятим. Чим довше триває сезон, тим стійкішим стає враження, що ніякого відродження чи якісного скачка у британця після переходу в Q36.5 не відбулося, і перед нами все той же Підкок зразка Ineos Grenadiers, із якого у Q36.5 також намагатимуться ліпити генеральщика на Гран тури.

Наступний тиждень

23 квітня – Флеш Валлонь (Бельгія)

Цього тижня у Бельгії відбудуться дві заключні гонки з серії арденських класик – Флеш Валлонь та четвертий Монумент сезону, Льєж – Бастонь – Льєж. До останньої гонки читайте на Чемпіоні окреме прев’ю.

Що стосується Флеш Валлонь – то це, напевне, найбільш нудна та одноманітна з топових одноденок календаря. 205 км дистанції – проте щороку все зводиться до одного і того ж сценарію: великий пелотон під’їжджає до фінального, короткого і дуже крутого (1,3 км із середнім градієнтом у 9,7%), підйому на Мур де Уї та виясняє стосунки на ньому. Ніяких ранніх атак фаворитів, жодної тактики – перемагає просто той, у кого в ногах більше Ватт на заключній горі.

procyclingstats.com

Проте цього року є непогані шанси побачити небанальну розв’язку на Флеш Валлонь. І пов’язані ці сподівання, звісно ж, із персоною Тадея Погачара. Словенець пропустив "Валлонську стрілу" у минулому сезоні, а два роки тому виграв у звичному стилі, виявившись найшвидшим на Мур де Уї.

Втім, за ці два роки капітан UAE Emirates став значно сильнішим, і цього року цілком може наважитися на ранню атаку, як уже робив це на багатьох гонках. З іншого боку, на Амстел Голд Рейс ми уже побачили перші симптоми втоми Тадея у цій наднасиченій весняній кампанії, і, з огляду на недільну Льєж – Бастонь – Льєж, він, цілком імовірно, не захоче тратити зайві сили у ранній атаці. Тим більше, що і у випадку звичної розв’язки з пелотону на Мур де Уї він все одно буде головним фаворитом.

Тадей Погачар x.com/parisroubaix

Від поведінки Погачара багато в чому залежатимуть шанси на високі місця його головного суперника, Ремко Евенепула. Бельгієць не володіє настільки вражаючою вибуховою силою на заключних сотнях метрів дистанції, тому капітан Soudal Quick Step як ніхто буде вітати ранню атаку Погачара та змогу приєднатися до неї. Або ж спробує атакувати сам, сподіваючись, що словенець на це зреагує та стане з ним співпрацювати.

Торік Флеш Валлонь сенсаційно виграв Стівен Вільямс, проте форма та результати гонщика Israel Premier Tech у поточному сезоні не дає жодних підстав сподіватися на повторення того успіху. Топ-3 минулого року замкнув Максім Вал Гілс, який приїхав на гонку вже у статусі капітана Red Bull Bora. І талановитому бельгійцеві пора вже нарешті виправдовувати ті величезні сподівання, які на нього покладають в німецько-австрійському проєкті. Альтернативним варіантом для Red Bull Bora може стати Дані Мартінес, хоча колумбієць у нинішньому сезоні також поки що не вражає.

Максім Ван Гілс instagram.com/maximvangils

Колишня команда Вал Гілса, Lotto, робитиме ставку на іншого бельгійського таланта, Леннерта Ван Етвелта. Вийде на старт і переможець Флеш Валлонь 2022 року Ділан Тойнс, хоча головною ставкою Cofidis, імовірно, буде Алекс Аранбуру, який знаходиться цієї весни у чудовій формі.

Прекрасно проявляє себе цього сезону і Ромен Грегуар. Минулого року на Флеш Валлонь він фінішував сьомим, і форма 22-річного французького таланта у поточній кампанії дозволяє розраховувати на покращення того результату. Вийде на старт у складі Groupama FDJ і досвідчений Гійом Мартен, який минулого року ще у складі Cofidis замкнув тут топ-10.

Як і на Амстел Голд Рейс, дуже сильний склад виставить Lidl Trek. Знову вийдуть на старт Тібо Ніс і Маттіас Ск’єлмосе, і знову на папері головною ставкою команди буде бельгієць. В цілому, в календарі Світового туру важко знайти класику, яка підходить Нісу краще, ніж Флеш Валлонь. Також не списуємо з рахунків такого сильного гірського спринтера, як Андреа Баджолі.

Маттіас Ск'єлмосе Getty Images

Спробує реалізувати свою хорошу поточну форму Бен Хілі, і ірландський гонщик EF Education EasyPost – один із тих, від кого варто чекати ранніх атак. За відсутності Воута Ван Арта головною ставкою Visma Lease a Bike буде Тіш Беноот, який на Амстелі фінішував восьмим.

Приїде на Флеш Валлонь Tudor Cycling на чолі з триразовим переможцем цієї гонки Жуліаном Алафіліппом. Втім, ні він, ні Марк Хірші зараз не виглядають серйозними претендентами на найвищі місця. Набагато цікавішим виглядає дует із Bahrain Victorious – Пельо Більбао та Сантьяго Буйтраго, який минулого року замкнув тут топ-5.

Привезла зірковий дует Jayco AlUla. Втім, для Майкла Меттьюза Флеш Валлонь занадто складна за рельєфом, а Бен О’Коннор просто далекий від своєї форми зразка минулого сезону. Важливою буде гонка для Тома Підкока, якому потрібно доводити, перш за все, самому собі, що його кар’єра рухається у вірному напрямку.

Бен О'Коннор instagram.com/greenedgecycling

Капітаном Movistar буде Енрік Мас, хоча йому не вистачатиме вибухової потужності на Мур де Уї. Цікавими темними конячками можуть стати Віктор Лафей, Оскар Онлі чи італійський ветеран із XDS Astana Дієго Уліссі.

Дайджест новин

– Другий в історії об’єднаний чемпіонат світу з велоспорту, в рамках якого відбудуться змагання в усіх дисциплінах, включаючи шосе, трек, маунтенбайк, ВМХ і велокрос, в 2027 році відбудеться у Салланші. Франція прийме шосейний чемпіонат світу вперше з 2000 року (тоді змагання відбулися в Плуе), Салланш раніше вже приймав шосейний мундіаль двічі – у 1964 і 1980 роках.

Дана локація розташована в Альпах, і на гонщиків чекає дуже складна за рельєфом траса. І гірські маршрути чемпіонатів світу останніми роками стали справжнім трендом. Дуже дивним, враховуючи домінування Тадея Погачара: зазвичай у таких випадках організатори, навпаки, намагаються робити все можливе, щоби понизити шанси гегемонів.

– Мундіаль-2027 відбудеться з 24 серпня до 5 вересня. Це ставить організаторів Вуельти перед необхідністю переносу термінів проведення гонки на більш пізні терміни. Втім, враховуючи іспанську серпневу спеку, гонщики цьому будуть лише раді.

– Матьє Ван дер Пул планує взяти паузу в виступах на шосе та повернутися у маунтенбайк. Зірковий нідерландець 18 травня виступить на змаганнях у німецькому Хойбаху. Повернення зірки Alpecin Deceuninck на шосе заплановане аж на Тур де Франс.

Матьє Ван дер Пул Instagram mathieuvanderpoel

– Легендарному Алехандро Вальверде участь у змаганнях з маунтенбайку принесла проблеми. Новий головний тренер збірної Іспанії під час гонки на Ібіці неприємно впав. Вальверде доправили до лікарні, проте переломів Алехандро вдалося уникнути.

– Міжнародний союз велосипедистів (UCI) всерйоз розглядає можливість введення обмежень діапазону передач, які можуть використовувати гонщики. Мета цього можливого обмеження – зниження швидкостей на найнебезпечніших ділянках гонок, перш за все, на спусках.

– 38-річний італійський гонщик команди Jayco AlUla Алессандро Де Маркі оголосив про завершення своєї 15-річної професійної кар’єри наприкінці поточного сезону.