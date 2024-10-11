Разом з юніорською збірною тренується поранений Воїн ЗСУ

Юніорська збірна України з велоспорту проводить тренувальний збір в Закарпатській області. В складі команди є спортсмени, які братимуть участь у чемпіонаті світу у Швейцарії наприкінці вересня.

Велосипедисти щодня накручують маршрути різної складності, в середньому дистанція складає 100 кілометрів красивими карпатським перевалами.

В групі катається і 46-річний колишній Воїн ЗСУ. Після протезування він активно займається велоспортом, щоб взяти участь вже в наступній Паралімпіаді в Лос-Анжелесі.

А ми в одному з наступних наших матеріалів розкажемо про мрію незламного Героя та його життєву історію.