Бельгійськи велогонщик помер на свій 19-й день народження

Бельгійський велогонщик Туур Ханке помер у віці 19 років.

Про це повідомляє пресслужба велокоманди The Lead Out Cycling Academy.

Спортсмен пішов з життя у понеділок, 25 листопада. Саме в цей день йому виповнилося 19 років.

За декілька місяців до смерті Ханке оголосив про завершення кар’єри. За інформацією HLN, причиною смерті став менінгіт.

"З величезним сумом клуб дізнався про раптову смерть Туура Ханке. Велогонщики і персонал зберігають найкращі спогади про Туура. Завжди шанобливий, завжди усміхнений, улюблений усіма. На жаль, більше не залишилося часу, щоб разом створити нові спогади. Ми бажаємо всім, хто знав Туура, багато сил. Насамперед сім'ї та близьким Туура, його товаришам по команді та друзям у клубі та за його межами", – сказано в заяві The Lead Out Cycling Academy.

Минулого тижня повідомлялося про те, що на війні загинув український велогонщик Іван Хомів.