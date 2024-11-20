На війні загинув український велогонщик

На війні з Росією загинув український велогонщик Іван Хомів.

Про це повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області.

Хомів був майстром спорту міжнародного класу та вихованцем Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Він загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Смерть велогонщика прокоментував його колега Віталій Гринів, чинний чемпіон України в гонці з роздільним стартом. Він тренувався з Хомівим у 2009 році.

"Він почав займатися на кілька місяців раніше за мене. Показував хороші результати. Ми тренувалися разом аж до того часу, коли він сам вже став тренером. Коли вже він пішов служити, ми з ним переписувались. Планували зустрітися", – заявив Гринів.

18 листопада повідомлялося про те, що на війні загинув колишній гравець збірної України з гандболу Михайло Цап.