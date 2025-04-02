Паулесс сенсаційно виграв Дварс доор Фландерен
Нілсон Паулесс
instagram.com/neilsonpowless
28-річний американський велогонщик команди EF Education EasyPost Нілсон Паулесс став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Дварс доор Фландерен, дистанція якої склала 184 км.
На фініші американець несподівано випередив одразу трьох гонщиків нідерландської команди Visma Lease a Bike – бельгійців Воута Ван Арта та Тіша Беннота, а також минулорічного переможця цієї гонки, американця Маттео Йоргенсона.
П’яте місце в спринті з пелотону забрав ексчемпіон світу, данець Мадс Педерсен, який минулої неділі виграв іншу престижну бельгійську одноденку, Гент – Вевельгем.
Підсумкові результати:
Сезон фламандських класик 2025 року завершиться в неділю, 6 квітня, другим Монументом сезону – Туром Фландрії.