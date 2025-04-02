Паулесс сенсаційно виграв Дварс доор Фландерен

28-річний американський велогонщик команди EF Education EasyPost Нілсон Паулесс став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Дварс доор Фландерен, дистанція якої склала 184 км.

Маршрут Дварс доор Фландерен-2025 Procyclingstats.com

На фініші американець несподівано випередив одразу трьох гонщиків нідерландської команди Visma Lease a Bike – бельгійців Воута Ван Арта та Тіша Беннота, а також минулорічного переможця цієї гонки, американця Маттео Йоргенсона.

П’яте місце в спринті з пелотону забрав ексчемпіон світу, данець Мадс Педерсен, який минулої неділі виграв іншу престижну бельгійську одноденку, Гент – Вевельгем.

Підсумкові результати:

Сезон фламандських класик 2025 року завершиться в неділю, 6 квітня, другим Монументом сезону – Туром Фландрії.