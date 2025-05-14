Олімпійський призер отримав термін за ненавмисне вбивство дружини

Колишнього чемпіона світу з велогонок Роана Денніса визнали винним у ненавмисному вбивстві дружини, колишньої велогонщиці Мелісси Госкінс.

Про це повідомляє The Athletic.

31 грудня 2023 року Денніс та Госкінс стали учасниками смертельного інциденту. Після сварки через ремонт кухні Мелісса застрибнула на капот, а потім опинилася під колесами машини, якою керував Роан. Від отриманих травм спортсменка померла у лікарні.

У грудні 2024 року 34-річний австралієць визнав себе винним за звинуваченням у створенні ймовірності заподіяння шкоди при обтяжуючих обставинах.

Сьогодні, 14 травня, він був засуджений до одного року, чотирьох місяців і 28 днів ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Суддя Іан Пресс з Окружного суду Південної Австралії заявив, що Денніс знехтував безпекою Госкінс, але не несе кримінальної відповідальності за її смерть. Термін ув'язнення Роана був скорочений з двох років і двох місяців у зв'язку з визнанням ним своєї провини.

Його водійські права були вилучені на п'ять років, і він був поміщений під дворічну підписку про невиїзд – це означає, що він не буде відбувати покарання у в'язниці.

Роан Денніс – срібний призер Олміпіади-2012 та бронзовий призер Олімпіади-2020 з велоспорту. На його рахунку також п'ять золотих медалей чемпіонатів світу.

Раніше стало відомо про смерть бронзового призера Олімпійських ігор із п'ятиборства.

Нагадаємо, що на війні з Росією загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу.