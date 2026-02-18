Олімпійська призерка Старікова вперше стала мамою

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Олена Старікова вперше стала мамою.

Радісну звістку вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Українська трекова велогонщиця виклала декілька фото новонародженої донечки, яка народилась ще 11 лютого, але подружжя поділились поповнення у родині лише через тиждень. Дівчинку назвали Алісою.

"Маленьке велике щастя", – коротко підписала світлини Олена.

Нагадаємо, що ще у серпні 2023-го Старікова несподівано закінчила спортивну кар'єру.

Це чергове поповнення у спортивній спільноті. Нещодавно стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук та плавець, який закінчив кар'єру, Михайло Романчук вперше стали батьками. У них теж народилась донька.

Натомість на дитину чекає олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.