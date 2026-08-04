Царенко здобув першу перемогу в сезоні

Український велогонщик команди Solution Tech Nippo Rali Кирило Царенко став переможцем першого етапу турецької багатоденки категорії 2.2 Тур Кахраманмараша. У вівторок, 4 серпня, в рамках першого етапу гонщики подолали 123 км горбистої дистанції з Кахраманмараша до Алікаясі.

Маршрут 1 етапу La Flamme Rouge

Царенко на 6 секунд випередив свого партнера по команді, колумбійця Сантьяго Умбу. Топ-3 з відставанням у 7 секунд замкнув нідерландець Адне Ван Енгелен із Terengganu. Четвертим став іменитий естонський ветеран Рейн Таарамяє з Kinan.

Результати першого етапу:

Для Царенка це перша перемога у поточному сезоні, першу половину якого він пропустив. Українець розпочав сезон на румунській багатоденці Сібіу тур, де посів шосте місце в загальному заліку.