Найкращий велогонщик України не може брати участь у гонках через бюрократичні проблеми

Відомий український велогонщик Кирило Царенко не виступає у поточному сезоні через бюрократичні питання.

Про це в коментарі TuttoBiciWeb заявив генеральний менеджер велокоманди Solution Tech Nippo Rali Серж Парсані.

Царенко виступав за цю команду з серпня 2023 року. Термін дії його контракту завершився наприкінці 2025 року, і з того часу 25-річний спортсмен залишається без команди.

Парсані стверджує, що Царенко знову стане гонщиком Solution Tech Nippo Rali після того, як вирішить неназвані особисті проблеми.

"У Кирила є деякі особисті проблеми , які потрібно вирішити, і, на жаль, поки він їх не вирішить, він не зможе почати ганятися. Це бюрократичні питання , і поки вони не будуть вирішені, ми не зможемо дозволити йому брати участь у гонках. Ми чекаємо на нього: як тільки він розбереться зі своєю ситуацією, він знову почне ганятися. Тим часом, поки він чекає, поки все вляжеться, він продовжує тренуватися", – заявив Парсані.

Напередодні повідомлялося про те, що Solution Tech Nippo Rali незабаром підпише іменитого італійського ветерана Доменіко Поццовіво, який вирішив повернутися у велоспорт у 43-річному віці.