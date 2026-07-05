Царенко успішно повернувся в гонки після тривалої паузи

Український велогонщик команди Solution Tech Nippo Rali Кирило Царенко успішно повернувся у професійні велогонки після 9-місячної перерви. Напередодні, 4 липня, він стартував на румунській багатоденці категорії 2.1 Сібіу Тур.

У перший день відбулися перші два етапи – 111-кілометрова рівнинна групова гонка та 3-кілометрова розділка, в яких Царенко посів 73 і 49 місця відповідно.

А уже в неділю, 5 липня, Царенко посів 5 місце на гірському етапі з фінішем на вершині підйому Палтініс – 9,8 км із середнім градієнтом у 6,9%. Це дозволило 25-річному українцеві піднятися на 7 місце в загальному заліку. Попереду на гонщиків чекають ще три етапи на Сібіу Турі.

Зазначимо, що виграв третій етап 19-річний італійський талант Лоренцо Фінн із молодіжної команди Red Bull Bora. Для чинного чемпіона світу серед юніорів це перша перемога на дорослому рівні.

Результати третього етапу:

Нагадаємо, Царенко пропустив усю першу половину поточного сезону. Генеральний менеджер велокоманди Solution Tech Nippo Rali Серж Парсані пояснював його відсутність "бюрократичними проблемами", не уточняючи, що стоїть за цим формулюванням.