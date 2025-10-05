Українська правда
Погачар – чемпіон Європи в груповій гонці, українці не фінішували

Олег Дідух — 5 жовтня 2025, 18:28
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадея Погачар завоював золото в груповій гонці чемпіонату Європи 2025 року, який прийшов у Франції. Гонщики подолали 203 км з сумарним набором висоти у 3300 метрів.

Вирішальною виявилася сольна атака Погачара за 75 км до фінішу. В підсумку словенець на 31 секунду випередив бельгійця Ремко Евенепула. Бронзу завоював наймолодший учасник гонки – 19-річний господар змагань Поль Сейксас, який у боротьбі за третє місце здолав італійця Крістіана Скароні.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Кирило Царенко та Анатолій Будяк. Обидва фінішу не дісталися.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в середу, 1 жовтня, золото в розділці на чемпіонаті Європи завоював Евенепул.

