Погачар – чемпіон Європи в груповій гонці, українці не фінішували
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадея Погачар завоював золото в груповій гонці чемпіонату Європи 2025 року, який прийшов у Франції. Гонщики подолали 203 км з сумарним набором висоти у 3300 метрів.
Вирішальною виявилася сольна атака Погачара за 75 км до фінішу. В підсумку словенець на 31 секунду випередив бельгійця Ремко Евенепула. Бронзу завоював наймолодший учасник гонки – 19-річний господар змагань Поль Сейксас, який у боротьбі за третє місце здолав італійця Крістіана Скароні.
Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Кирило Царенко та Анатолій Будяк. Обидва фінішу не дісталися.
Підсумкові результати:
Нагадаємо, в середу, 1 жовтня, золото в розділці на чемпіонаті Європи завоював Евенепул.