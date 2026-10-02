Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Велоспорт

Українська велогонщиця не потрапила у топ-40 молодіжної групової гонки на чемпіонаті Європи

Олег Дідух — 2 жовтня 2026, 13:52
Українська велогонщиця не потрапила у топ-40 молодіжної групової гонки на чемпіонаті Європи
Мілана Ушакова
Getty Images

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 41 місце в молодіжній (вікова категорія до 23 років) груповій гонці серед жінок на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках 88 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сенчурі.

ProCyclingStats

Перемогу здобула швейцарка Мара Вінтер, яка у фінішному спринті з невеликої групи випередила нідерландку Нінке Вінке та словачку Вікторію Хладонову, яка нещодавно стала чемпіонкою світу в цьому виді програми.

Ушакова посіла 41 місце з 56 гонщиць, які дісталися фінішу. Вона програла переможниці 9 хвилин і 43 секунди.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в молодіжній груповій гонці чемпіонату світу-2026 Ушакова зійшла з дистанції.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2026 стартував 2 жовтня та триватиме до 7 жовтня.

Чемпіонат Європи з велоспорту Мілана Ушакова

Мілана Ушакова

Словачка Хладонова – чемпіонка світу серед молоді, Ушакова зійшла з дистанції
Українка Ушакова – в топ-30 молодіжної розділки на ЧС-2026, "золото" для Австралії
Українська велогонщиця перейшла в структуру команди Погачара

Останні новини