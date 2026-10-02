Українська велогонщиця не потрапила у топ-40 молодіжної групової гонки на чемпіонаті Європи

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 41 місце в молодіжній (вікова категорія до 23 років) груповій гонці серед жінок на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках 88 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сенчурі.

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Перемогу здобула швейцарка Мара Вінтер, яка у фінішному спринті з невеликої групи випередила нідерландку Нінке Вінке та словачку Вікторію Хладонову, яка нещодавно стала чемпіонкою світу в цьому виді програми.

Ушакова посіла 41 місце з 56 гонщиць, які дісталися фінішу. Вона програла переможниці 9 хвилин і 43 секунди.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в молодіжній груповій гонці чемпіонату світу-2026 Ушакова зійшла з дистанції.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2026 стартував 2 жовтня та триватиме до 7 жовтня.