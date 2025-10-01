Розгромна перемога. Евенепул – чемпіон Європи в розділці

Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул завоював золото чемпіонату Європи 2025 року, який стартував у середу, 1 жовтня, в Дром-Ардеші (Франція), в гонці з роздільним стартом. Гонщики подолали 24 км здебільшого рівнинної дистанції з невеличким підйомом перед фінішем.

Маршрут розділки чемпіонату Європи-2025 procyclingstats.com

Евенепул на 43 секунди випередив срібного призера, італійця Філіппо Ганну. Бронзу сенсаційно завоював данець Ніклас Ларсен. Для Евенепула це другий у кар’єрі титул чемпіона Європи в розділці, перший він завоював ще у 2019 році.

Збірна України у цьому виді програми представлена не була.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, наприкінці вересня Евенепул також завоював золото чемпіонату світу-2025 в розділці та срібло в груповій гонці. На чемпіонаті Європи групова гонка відбудеться в неділю, 5 жовтня.