Українець Гудима завоював срібло на молодіжному Кубку світу з маунтенбайку
Олександр Гудима
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Український велогонщик Олександр Гудима завоював срібну медаль у молодіжній віковій категорії (до 23 років) на етапі Кубку світу з маунтенбайку в австрійському Заальфельдені в дисципліні шорттрек-кроскантрі.
Гудима, який виступає за команду KMC Ridley, програв 5 секунд переможцеві, Фінну Тройдлеру із Швейцарії. Компанію на подіумі їм склав німець Пауль Шель.
Підсумкові результати:
Для Гудими це друга в кар’єрі медаль на Кубку світу з маунтенбайку за кар’єру. Першу він завоював три роки тому на етапі в Бразилії, коли став бронзовим призером. Таким чином, для Олександра це найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу.
Нагадаємо, вчора, 7 червня, Кирило Царенко виграв четвертий етап Туру Словенії.