Українець Гудима завоював срібло на молодіжному Кубку світу з маунтенбайку

Український велогонщик Олександр Гудима завоював срібну медаль у молодіжній віковій категорії (до 23 років) на етапі Кубку світу з маунтенбайку в австрійському Заальфельдені в дисципліні шорттрек-кроскантрі.

Гудима, який виступає за команду KMC Ridley, програв 5 секунд переможцеві, Фінну Тройдлеру із Швейцарії. Компанію на подіумі їм склав німець Пауль Шель.

Підсумкові результати:

Для Гудими це друга в кар’єрі медаль на Кубку світу з маунтенбайку за кар’єру. Першу він завоював три роки тому на етапі в Бразилії, коли став бронзовим призером. Таким чином, для Олександра це найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, Кирило Царенко виграв четвертий етап Туру Словенії.