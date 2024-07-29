Підкок став дворазовим олімпійським чемпіоном, Гудима фінішував 32-м у маунтенбайку

Британський велосипедист Томас Підкок завоював золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 з маунтенбайку. Підкок завоював другу поспіль нагороду в цій дисципліні, також він переможець Олімпіади-2020 у Токіо (змагання відбулися в 2021 році).

Том вирвав перемогу попри прокол колеса в середині гонки. Другим фінішував французький гонщик Віктор Коретцький, трійку замкнув Алан Хатерлі з Південної Африки.

Український велосипедист Олександр Гудима завершив гонку на 32-й позиції. Українець став одним з тих, кого зняли з дистанції за коло до фінішу. Для Гудими ця Олімпіада стала дебютною в кар'єрі.

Результати гонки крос-кантрі з маунтенбайку

1. 🥇 Томас Підкок (Велика Британія) — 1:26,22

2. 🥈 Віктор Коретцький (Франція) — +0:09

3. 🥉 Алан Хатерлі (Південна Африка) — +0:11

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32. Олександр Гудима (Україна) — + 1 коло

Змагання з маунтенбайку відбулися на Пагорбі Еланкур, який є найвищою точкою в паризькому регіоні. Це була 8-ма поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх.