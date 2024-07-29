Гудима: Я насолодився цими гонками

Український велосипедист Олександр Гудима оцінив результати виступу на Олімпійських ігграх-2024 з маунтенбайку.

Цитує спортсмена Суспільне Спорт.

"Нереальні враження. Неймовірний досвід. Змагатися з такими топгонщиками світу, просто змагатися з ними — неймовірний досвід для мене на майбутнє. Я насолодився цими гонками.

Звичайно, був план — показати якомога кращий результат. Але найголовніше було насолодитися атмосферою, отримати досвід на майбутнє, оскільки я ще молодий гонщик, показати результат. Але в цілому я задоволений", — сказав Гудима.