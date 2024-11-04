Повернення в Париж, "Провансальський гігант" і багато гір. Яким буде маршрут Тур де Франс-2025

Загальна інформація

Минулого вівторка, 29 жовтня у Парижі відбулася презентація маршруту Тур де Франс 2025 року. Гонка відбудеться з 5 до 27 липня повністю на території Франції – попереднього разу таке траплялося у пандемійному 2020 році, коли перетинання кордонів держав було доволі проблематичним.

Сумарно за 23 дні відбудуться 21 етап сукупною дистанцією 3320 км з двома днями відпочинку. Перший тиждень буде на один етап довшим, ніж зазвичай – 10 замість 9. Це пов’язано з тим, що 14 липня, коли у Франції відзначається національне свято, День взяття Бастилії, у 2025 році припадає на понеділок. Відмовлятися від проведення етапу в такий день організатори не захотіли: по-перше, етапи 14 липня традиційно збирають дуже велику телеаудиторію, по-друге – такі етапи є по-особливому престижними і надають гонці додаткового колориту.

На Турі 2025 року передбачені 19 групових етапів (7 рівнинних, 6 горбистих та 6 гірських) і дві індивідуальні розділки – рівнинна на 33 км на п’ятому етапі та гірська на 11 км на 13 етапі у Піренеях. Таким чином, середня дистанція групових етапів складе 172,4 км – більш ніж на 8 км менше, ніж цьогоріч.

У 2024 році Тур де Франс вперше у своїй історії фінішував не у Парижі, що було пов’язано з підготовкою столиці Франції до літньої Олімпіади. Проте у 2025 році все повертається до звичного режиму: "Велика петля" завершуватиметься традиційним "етапом дружби" на Єлисейських полях у Парижі. Тур до 2024 року завжди фінішував у столиці Франції, проте існує хибний стереотип про те, що гонка завжди завершувалась саме на Єлисейських полях. Насправді ж ця локація в ролі фінішної вперше з’явилась у 1975 році, тобто наступного року святкуватиметься 50-річчя з часу першого фінішу на Champs-Elysees.

Перший тиждень: рівнина, розділка і гори на День взяття Бастилії

Тур де Франс-2025 розпочнеться на півночі країни, у місті Лілль, яке прийме старт і фініш першого етапу. Grand depart у цьому регіоні давав можливість включити до маршруту ділянки бруківки з Париж – Рубе, але організатори вирішили від такого ходу відмовитись. Проте всіх інших атрибутів гонок на півночі Франції варто чекати: багато рівнини, сильні вітри, ешелони та спринтерські баталії.

У 2024 році Тур зібрав незвично слабкий як для себе склад спринтерів, проте наступного року все буде зовсім по-іншому. Рівнинний груповий перший етап "Великої петлі" дасть спринтерам рідкісний шанс приміряти жовту майку лідера, і, переконаний, на це багато хто спокуситься.

Те ж саме стосуються і чистих роздільників. На п’ятому етапі на гонщиків чекатиме рівнинна індивідуальна гонка на час на 33 км зі стартом та фінішем у Кані (не плутати з Каннами), яка дасть гонщикам типу Штефана Кюнга шанс також приміряти жовту майку.

x.com/laflammerouge16

Проте, на відміну від спринтерів, їм для цього потрібно буде пройти без часових втрат попередні чотири етапи, на яких будуть складнощі рельєфу. Зокрема, на четвертому етапі до Руана. Теоретично, саме тут може відбутися перша очна сутичка грандів загального заліку, проте існує висока імовірність того, що вони не захочуть тратити зайві сили перед розділкою і віддадуть етап відриву.

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Горбистими будуть і наступні етапи після розділки: шостий з фінішем у Вір-Норманді та сьомий з подвійним проходженням (друге з них – фінішне) знаменитого пагорба Мур де Бретань (2 км з середнім градієнтом 6,9%), який попереднього разу був на карті Туру в 2021 році й приніс першу та поки що єдину перемогу на етапах "Великої петлі" Матьє Ван дер Пулу.

Після цього – два поспіль рівнинних етапи, а завершуватиметься подовжений перший тиждень у понеділок, 14 липня першим гірським (чи, радше, середньогірським) етапом між Еннеза і Ле Мон-Дор. Сумарний набір висоти на 163 км дистанції складе 4400 м – цифра, цілком гідна і класичного високогірного етапу. Вирішальною буде зв’язка з перевалу Коль де ла Круа Сан-Робер (5,1 км, 6,3%) та фінішного підйому Пюї де Сансі (3,3 км, 8%). Непогана сцена для битви грандів у День взяття Бастилії.

x.com/laflammerouge16

В цілому, непоганий перший тиждень: відносну простоту в плані рельєфу організатори компенсували наявністю розділки, підвищеною тривалістю (10 етапів замість 9) і доволі важким маршрутом перед днем відпочинку.

Другий тиждень: Піренеї

За рахунок подовженого першого тижня другий буде скороченим – 5 етапів замість звичних 6. Проте простим другий блок Туру-2025 точно не назвеш. Розпочинатися на завершуватися він буде рівнинними етапами, а між ними будуть три неймовірно складних дні у Піренеях.

Розпочнеться все на 12 етапі. За рахунок рівнинної першої половини дистанції, сумарний набір висоти складе "всього" 3850 метри. Друга частина дистанції буде дуже складною. Спочатку – перевали Коль ду Сулор (11,9 км, 7,3%) і Коль де Бордер (3,1 км, 7,6%), а потім – знаменитий фінальний підйом на Отакам: 13,6 км з середнім градієнтом 7,8%.

x.com/laflammerouge16

Втім, не виключено, що цей етап пройдуть в економ-режимі, тому що на наступний день – гірська розділка на 11 км між Луданв’єлем та вершиною підйому Пейрагуд. Перші 3 км – рівнинні, проте це занадто мала дистанція для того, щоб стартувати на класичній розділочній "рогатці" і змінювати велосипед на гірський біля підніжжя гори. Сам підйом на Пейрагуд – це 8 км з середнім градієнтом 7,9%. Складна, робоча гора, яка може подарувати немалі розриви у загальному заліку.

x.com/laflammerouge16

Завершувати цей шалений піренейський триптих буде найважчий з трьох етапів з По до Супербаньєра. Перші 70 км дистанції – рівнинні, проте потім починається зв’язка з трьох підряд легендарних перевалів: Коль ду Турмале зі сторони Луз-Сен-Совюра (19 км, 7,4%), Коль д’Аспен (5 км, 7,6%) і Коль ду Пейресурд (7,1 км, 7,8%).

x.com/laflammerouge16

Фінальний підйом до Супербаньєра не такий легендарний і на карті Туру з’являється нечасто, проте він досить складний: 12,4 км з середнім градієнтом 7,5%. Сумарний набір висоти на етапі складе 4950 метрів. Шалений маршрут, та ще й перед рівнинним етапом і днем відпочинку – економитись не буде ніхто, дуже імовірна епічна битва грандів з атаками задовго до фінальному підйому: цьому буде сприяти, зокрема, і повна відсутність рівнини між перевалами.

Третій тиждень: "Провансальський гігант" і Альпи

Третій тиждень Туру розпочнеться з першого з 2021 року візиту на одну з найбільш легендарних і міфічних гір "Великої петлі" – Мон Вонту. Як це часто буває, заїзд на "Провансальського гіганта" відбудеться в етапі формату уніпуерто: повністю рівнинний під’їзд і одна фінальна гора.

Мон Вонту – підйом дуже складний: 15,7 км з середнім градієнтом в 8,8%. Перша його половина більш крута, після Шале Рейнар йде певне виположування, проте фінальні кілометри мають іншу складність: на них повністю відсутня рослинність. Під липневим французьким сонцем гонщикам буде дуже спекотно, а можливий зустрічний чи боковий вітер стане додатковим випробуванням для спортсменів. Щоправда, вітри можуть стати і негативним фактором для видовищності етапу. Якщо на лису частину Мон Вонту гранди виїдуть разом, то вітри можуть нейтралізувати усі спроби атак.

https://x.com/laflammerouge16/status/1851230463374786980

Після штурму "Провансальського гіганта" на гонщиків чекатиме один прохідний етап, а потім – альпійська частина Туру. У 2025 році вона складатиметься всього з двох етапів, зате яких! Спершу – 18-й етап, який можна назвати королівським. Саме він буде рекордним на Турі-2025 за набором висоти – 5500 метрів.

Спершу – ступінчатий підйом на Коль ду Гландон: 21,7 км, 5,1% з двома "полицями". Після спуску – знаменитий Коль де ла Мадлен (19,2 км, 7,9%), який, навпаки, відомий своїми максимально стабільними градієнтами. Після цього – дуже важкий фінальний підйом на Коль де ля Лоз над Куршевелем (26,2 км, 6,5%) на найвищу точку маршруту цьогорічного Туру – 2304 м. У 2023 році саме цей підйом похоронив шанси Тадея Погачара на "Великій петлі" того сезону, тому за поверненням словенця на цю гору поспостерігати буде вкрай цікаво.

x.com/laflammerouge16

Останній гірський етап Туру-2025 відбудеться наступного дня: ще один неймовірно важкий маршрут між Альбервіллем і Ла Плань. За сумарним набором висоти він трішки поступається попередньому, проте буде на 40 км коротшим, тому в загальному вийде навіть більш насиченим.

x.com/laflammerouge16

Спершу на гонщиків чекатиме штурм перевалу Коль де Сезі (13,7 км, 6,4%), після цього – підйом на Корме де Рослан транзитом через Коль ду Пре. Далі – спуск, рівнинна ділянка і фінальний підйом на Ла Плань (19,1 км, 7,2%). Саме у цьому відомому гірськолижному курорті буде сформований остаточний загальний залік Туру-2025: після цього на гонщиків чекають два рівнинних етапи, включно з фінішним у Парижі.

Загалом маршрут Туру-2025 можна назвати дуже складним, проте йому явно не вистачає збалансованості. Ще одна рівнинна розділка, хоч і не надто довга, на 20-му етапі, могла би помітно врівноважити гонку. Також не зовсім зрозуміло, чому, незважаючи на старт на півночі Франції, організатори вирішили оминути бруківку. Високогірські етапи дуже важкі, серед них не буде прохідних з важкими перевалами в середині та простим, рівнинним фінішем, але в цілому ухил у бік гір на Турі-2025 занадто відчутний.

Хто поїде?

Незважаючи на те, що надворі лише початок листопаду, багато зірок вже визначилися зі своїми планами на наступний сезон. Тадей Погачар планує захищати свій титул на Тур де Франс, при чому, від ідеї знову їхати Джиро д’Італія словенець, схоже, таки відмовився: наступного року він спробує вперше виграти Вуельту і приєднатися до елітного клубу гонщиків, які за кар’єру вигравали усі три Гран тури.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Обіцяють з’явитися на "Великій петлі" й три інші суперзірки багатоденок: Йонас Вінгегор, Прімож Рогліч та Ремко Евенепул. Проте, всі троє, за попередньою інформацією, планують їхати Джиро, тому їхні перспективи на Турі будуть під великим знаком запитання, а статус Погачара як фаворита №1 буде ще більш яскраво вираженим.

Також вже відомо, що планує пропускати Тур-2025 Матьє Ван дер Пул, який хоче виступити на Вуельті. Втім, як уже було сказано вище, його відсутність може з запасом компенсувати зірковий склад спринтерів.

Що з Джиро д’Італія?

Зазвичай маршрут Джиро також презентують наприкінці жовтня, проте цього року від традиції відійшли. Початково церемонія презентації була запланована на 12 листопада – і так незвично пізно. Проте минулого тижня організатори "Корса роза", компанія RCS Sport, оголосили про відкладення презентації на невизначений термін.

Офіційна версія – технічні причини, проте, за інформацією інсайдерів, виникла проблема зі стартовими етапами. Джиро мала розпочинатися в Албанії, за що RCS Sport повинні були отримати 7 мільйонів євро. Проте останнім часом між Італією та Албанією напружилися дипломатичні відносини: яблуком розбрату стало питання албанських мігрантів на Апеннінах. Зараз організатори Джиро шукають альтернативне місце для старту гонки, найімовірніший варіант – південь континентальної частини Італії.

Що стосується маршруту загалом, то очікується, що він буде простішим, ніж зазвичай. Таким чином організатори намагаються заманити суперзірок, таких як Вінгегор, Евенепул та Рогліч. Для них хочуть створити такий маршрут, який би не похоронив їхні шанси на Турі й, таким чином, не змусив відмовитись від участі в Джиро.

Повний розклад Тур де Франс-2025:

Субота, 5 липня. 1-й етап: Лілль – Лілль, 185 км, рівнина

Неділя, 6 липня. 2-й етап: Ловен-Планк – Булонь-сюр-Мер, 212 км, пагорби

Понеділок, 7 липня. 3-й етап: Валенсьєнн – Дюнкерк, 178 км, рівнина

Вівторок, 8 липня. 4-й етап: Ам’єн – Руан, 173 км, пагорби

Середа, 9 липня. 5-й етап: Кан – Кан, 33 км, рівнинна гонка з роздільним стартом

Четвер, 10 липня. 6-й етап: Байо – Вір Норманді, 201 км, пагорби

П’ятниця, 11 липня. 7-й етап: Сен-Мало – Мур де Бретань, 194 км, пагорби

Субота, 12 липня. 8-й етап: Сен-Мен-ле-Гран – Лаваль, 174 км, рівнина

Неділя, 13 липня. 9-й етап: Шинон – Шатору, 170 км, рівнина

Понеділок, 14 липня. 10-й етап: Еннеза – Мон-Дор, 163 км, гори

Вівторок, 15 липня. Перший день відпочинку

Середа, 16 липня. 11-й етап: Тулуза – Тулуза, 154 км, рівнинний етап

Четвер, 17 липня. 12-й етап: Ош – Отакам, 181 км, гори

П’ятниця, 18 липня. 13-й етап: Луданв’єль – Пейрагуд, 11 км, гірська гонка з роздільним стартом

Субота, 19 липня. 14-й етап: По – Супербаньєр, 183 км, гори

Неділя, 20 липня. 15-й етап: Муре – Каркассон, 183 км, пагорби

Понеділок, 21 липня. Другий день відпочинку

Вівторок, 22 липня. 16-й етап: Монпельє – Мон Вонту. 172 км, гори

Середа, 23 липня. 17-й етап: Боллен – Валанс, 161 км, рівнина

Четвер, 24 липня. 18-й етап: Віф – Куршевель (Коль де ля Лоз), 171 км, гори

П’ятниця, 25 липня. 19-й етап. Альбервіль – Ла Плань, 130 км, гори

Субота, 26 липня. 20-й етап: Нантюа – Понтарльє, 185 км, пагорби

Неділя, 27 липня. 21-й етап: Мант-ла-Віль – Париж, 120 км, рівнина