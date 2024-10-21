Легенда велоспорту хворіє на рак у невиліковній стадії

Легендарний трековий велогонщик сер Кріс Хой оголосив про те, що він хворий на рак у невиліковній стадії.

Про це повідомляє BBC.

У Хоя рак простати. Хвбора вже перейшла на кістки, пухлини виявили у плечах, тазі, хребті, ребрах. Це остання, четверта, стадія раку, 48-річний британець дізнався про неї рік тому. Лікарі дають йому від двох до чотирьох років життя.

Сер Кріс Хой є одним з найтитулованіших трекових велогонщиків у історії. Він шість разів ставав олімпійським чемпіоном та 11 разів завойовував золоті медалі чемпіонатів світу. Свою спортивну кар’єру британський спортсмен завершив у 2013 році.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у данському Баллерупі завершився чемпіонат світу 2024 року з трекового велоспорту.