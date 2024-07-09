Тур де Франс-2024: легендарний український велогонщик розповів про найцікавіший етап та відновлення спортсменів

Легендарний український велогонщик Ярослав Попович, який зараз є спортивним директором команди Lidl-Trek, поділився враженнями від етапів на Тур де Франс. Також він розповів про відновлення велоспортсменів.

До слова, Lidl-Trek також бере участь у турнірі.

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Як пройшли чергові етапи на Тур де Франс

П'ятий етап був для спринтерів, можна сказати, наш етап для Петерсона. Але під час останніх кілометрів наша команда, хлопці, які мали завезти Петерсона на фініш, щось у них не вийшло, він залишився позаду і впав, буквально на 30-40 останніх метрах. Наче не сильно, для нас це був невдалий день, але з іншого боку, тоді переміг Марк Кавендіш, титулований спринтер. Він побив рекорд етапів на Тур де Франсі. За весь час існування велоспорту було наче 34 перемоги в Едді Мерса на цьому турнірі, а Кавендіш здобув 35-ту перемогу.

Це було дуже класно, рекорд усіх часів велоспорту, всі були дуже щасливі. Він вже старший гонщик, думаю, це був його останній рік у велоспорті. І ось він ці останні роки дуже старався, працював, боровся, щоб побити рекорд. У перший день, коли було дуже жарко, він ледь доїхав, вся команда його "тягнула за вуха" можна сказати, щоб він до фінішу доїхав. І тут він переміг, його всі вітали, навіть конкуренти.

Потім був етап теж спринтерський, наша команда знала, що Петерсону буде складно, бо падіння далося у знаки. Велоспортсмени, коли падають, то одразу встають, не валяються, як футболісти на полі, до прикладу. Але падіння дає про себе знати на другий або третій день, коли організм починає боліти. Бо під час падіння організм напружується, щоб зберегти всі внутрішні органи, це така захисна реакція. А потім вже всі м’язи напрягаються, звісно, коли спортсмени приїжджають на фініш, то лікарі роблять огляд, масажисти також виконують свою роботу. Але все одно потім складно.

На наступний день також був фінішний етап. Сьомий етап — гонка з роздільним стартом. Кожен на час стартує на роздільних велосипедах. У нас таких спеціалістів у цьому виді немає, тому Джуліо Чікконе, який йде в топ-10 у генералі, він старався якомога менше часу втратити, щоб не вилетіти з десятки. Як для нього, він нормально проїхав, а етап виграв Ремко Евенпул, який дуже сильно проїхав, привіз своїм конкурентам по 15-40 секунд. Був дуже цікавий та напружений етап, особливо наприкінці, коли їхали найкрутіші спортсмени.

Восьмий етап був швидкісний з вітряними ділянками по трасі, тому пелетон був напружений, великі швидкості були, рвалися перед фінішем. Це був етап для нашого Петерсона, бо він такий важкий, фініш був тягучий для учасників. Але оскільки наш велогонщик себе не дуже добре почував, бо його боліла рука та плече, то ми нічого не могли зробити.

Дев’ятий етап, на мою думку, був одним із найцікавіших на цьому Тур де Франсі. Він був новий, було багато шматків по дорозі без асфальту з камінням. Пелетон рвався на перших таких ділянках, траса була складною, бо вгору-вниз, по тягучиках. Пилюка, падіння, проколи, лідери дуже боролися — цікавий етап. У нас є Яспер Стюйвенд, він також дуже сильний гонщик, він бельгієць, йому подобаються такі дороги, точніше бездоріжжя. Він був у відриві з 12-ма хлопцями, на останніх 9-ти кілометрах він атакував, я вже кричав, думав він виграв цей етап. Але ззаду група, з 5-6 хлопців зорганізувалася і догнала його на останніх 800 метрів. Був дуже сильний удар для нас, бо ми вже відкривали шампанське в думках, але у велоспорті так є, можуть догнати на останніх метрах. Було прикро, неприємно, але велоспорт — це таке життя.

Мадс Петерсон в цей день не стартував, бо його дуже боліло плече. І наші надії, що з ним можна було виграти 2-3 етапи, померли. Але велоспорт — така річ, місяцями готуєшся, а потім падіння чи хвороба все руйнує в одну мить.

Він поїхав додому, у нього тріщина у плечі, але він вже тренується, нічого страшного немає, його лише трохи болить плече, але він вже на велосипеді. Велосипелдисти вони живучі люди, його програма не міняється, він продовжує тренуватися та готуватися до наступних перегонів. Вчора відпочивали, сьогодні в бій до перемоги.

Як відновлюються спортсмени

Вони одразу після фінішу отримують напої, які відновлюють їхні сили, калорії. Потім вони їдять, також вживають вітаміни, масаж і відпочинок.

Вчора у них був вихідний, вони покаталися 1-1,5 години, десь посиділи може у барі, випили кави, поговорили, з’їли солодкого для хорошого морального стану.

Ще коли складні етапи, коли жарко, то є машина, де ванна з холодною водою, туди закидають лід, щоб вони охолоджувалися, це їм допомагає. Час у всіх однаковий, зазвичай, коли вони в автобусі, є хороші місця, де вони можуть розслабитися, полежати.

Коли довгий переїзд, ми стараємося їх швидше на машинах довести до готелю, щоб вони відпочивали, пішли на масаж.

Нагадаємо, загалом на етапі бере участь 22 команди — 18 протур, які мають ліцензії та зобов’язані виступати на змаганнях вищого рівня та 4, які отримали вайлд-кард. Всього на змаганнях буде 21 етап.