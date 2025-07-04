MEGOGO забезпечить українську аудіодоріжку для Тур де Франс-2025

Медіасервіс MEGOGO забезпечить українську аудіодоріжку на каналі Eurosport 1 для Тур де Франс-2025 в межах співпраці з Warner Bros. Discovery.

Тур де Франс українською коментуватимуть: Олексій Борисовський, Інна Волочай і Андрій Білик.

Шосейний Гранд-тур стартує 5-го липня та завершиться 27-го числа того ж місяця. Вперше за останні 5 років Тур де Франс-2025 пройде територіально лише у Франції.

Українська мова коментування буде доступна для глядачів як на платформі MEGOGO, так і в пропозиціях інших офіційних трансляторів телеканалів Eurosport.

Загалом за 23 дні змагань Тур де Франс відбудеться 21 етап із дистанцією 3338,8 км. Старт Гранд-туру дадуть в Ліллі, а фінальний етап багатоденки знову повернеться на Єлисейські поля у Парижі. Минулого року, нагадаємо, Тур де Франс фінішував у Ніцці через літні Олімпійські ігри.

Раніше чинний чемпіон Тур де Франс словенець Тадей Погачар поділився очікуваннями від цьогорічної гонки.