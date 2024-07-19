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Тадей Погачар здобув четверту перемогу на Тур де Франс-2024

Андрій Яросименко — 19 липня, 18:01
Тадей Погачар здобув четверту перемогу на Тур де Франс-2024

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар став переможцем 19 етапу Тур де Франс-2024.

Другий прибув американець Таттео Йоргенсон, третім фінішну пряму перетнув Єйтс Саймон.

Ця перемога стала для Тадея четвертою на цьогорічній велобагатоденці, та десятою на гранд-турах у 2024 році.

Зазначимо, що словенець зберіг жовту майку лідера генеральної класифікації. Раніше Погачар видав один із найкращих перфомансів у історії 15 етапу. Він дістався фінішу швидше легендарного Марко Пантані, Ленса Армстронга та інших знакових велогонщиків.

Тур де Франс Тадей Погачар

Тадей Погачар

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