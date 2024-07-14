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Погачар здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії

Игорь Чернявский — 14 липня, 19:00
Погачар здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар став переможцем 15 етапу Тур де Франс-2024.

Як і на попередньому, 14 етапі, данець Йонас Вінгегор посів друге місце, а бельгієць Ремко Евенепул прийшов на фініш третім.

Сьогодні у Франції святкується День взяття Бастилії, тож це був особливий етап з фінішем на вершині Плато де Бей. Погачар видав один із найкращих перфомансів у історії цього етапу. Він дістався фінішу швидше легендарного Марко Пантані, Ленса Армстронга та інших знакових велогонщиків.

Завдяки сьогоднішньому успіху Тадей збільшив відрив переслідувачів у загальному заліку.

Тур де Франс Тадей Погачар

Тур де Франс

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