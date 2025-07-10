Зірковий словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар виступить на Вуельті-2025.

Про це повідомляє Velo.

Цю інформацію в інтерв’ю ресурсу підтвердив генеральний менеджер UAE Emirates Мауро Джанетті.

"Вуельта в його програмі. Побачимо, що трапиться на Тур де Франс, але якщо все буде нормально, то Вуельта присутня в його програмі", – заявив швейцарський фахівець.

Вуельта-2025 відбудеться з 23 серпня до 14 вересня.

В 2019 році саме Вуельта стала дебютним Гран туром у кар’єрі Погачара. Тоді він виграв три етапи, фінішував третім у загальному заліку та завоював білу майку найкращого молодого гонщика. Після того Погачар жодного разу не приймав участь у Вуельті.

В разі перемоги на Вуельті-2025 Погачар стане восьмим велогонщиком у історії, який вигравав за кар’єру всі три Гран тури.

Нагадаємо, вчора Погачар фінішував другим на 5 етапі Тур де Франс-2025 і перехопив жовту майку лідера загального заліку.