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Погачар: Залишився дуже важливий тиждень

Микола Дендак — 21 травня, 13:15
Погачар: Залишився дуже важливий тиждень

Словенський гонщик UAE Emirates Тадей Погачар розповів, що він зосереджений на завершенні Джиро д'Італії.

Його слова передає Marca.

"Безумовно, я очікував, що все пройде добре, ми дуже добре підготувалися до цього нового виклику цього року, а саме Джиро, Туру, і поки що все йде добре.

Залишився дуже важливий тиждень, і ми зосереджені, наполегливо працюємо та не сприймаємо нічого як належне, доки все не буде завершеним. Я подумаю про Тур після Джиро. Я завжди чув, що після Джиро залишаються хороші ноги для Туру", — сказав спортсмен.

Нагадаємо, відбулися вже 15 етапів велобагатоденки, Погачар здобув на них 4 перемоги. Це дозволяє Тадею зберігати лідерську рожеву майку.

Джиро д'Італія Тадей Погачар

Тадей Погачар

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