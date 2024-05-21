Погачар: Залишився дуже важливий тиждень

Словенський гонщик UAE Emirates Тадей Погачар розповів, що він зосереджений на завершенні Джиро д'Італії.

Його слова передає Marca.

"Безумовно, я очікував, що все пройде добре, ми дуже добре підготувалися до цього нового виклику цього року, а саме Джиро, Туру, і поки що все йде добре.



Залишився дуже важливий тиждень, і ми зосереджені, наполегливо працюємо та не сприймаємо нічого як належне, доки все не буде завершеним. Я подумаю про Тур після Джиро. Я завжди чув, що після Джиро залишаються хороші ноги для Туру", — сказав спортсмен.