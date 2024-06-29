Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Барде здобув сенсаційну перемогу на 1 етапі Тур де Франс

— 29 червня, 19:03
Барде здобув сенсаційну перемогу на 1 етапі Тур де Франс

29 червня відбувся перший етап велобагатоденки Tour de France-2024, який вперше у своїй історії стартував в Італії.

Перемогу святкував велосипедист команди Team dsm-firmenich PostNL француз Ромен Барде. Йому з партнером по команді, нідерландцем Франком ван ден Бруком, вдався неймовірний відрив. Пелетону не вистачило лічених секунд, аби наздогнати цей дует.

Зазначимо, шо тур розпочався в Італії горбистим етапом із сімома категорійними підйомами загальною довжиною у 206 км. Він пролягав від Флоренції до Ріміні. Загальний набір висоти склав 3600 метрів.

Другий етап велобагатоденки також відбудеться в Італії.

Тур де Франс

Тур де Франс

Погачар: Діаманти створюються під тиском
Можливо, це надто божевільно: Погачар сумнівається у своїх силах
Вінгегард виграв Тур де Франс
Крістофф виграв стартовий етап Тур де Франс
Союз велосипедистів планує організувати 23 велогонки за три місяці

Останні новини