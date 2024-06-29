Барде здобув сенсаційну перемогу на 1 етапі Тур де Франс

29 червня відбувся перший етап велобагатоденки Tour de France-2024, який вперше у своїй історії стартував в Італії.

Перемогу святкував велосипедист команди Team dsm-firmenich PostNL француз Ромен Барде. Йому з партнером по команді, нідерландцем Франком ван ден Бруком, вдався неймовірний відрив. Пелетону не вистачило лічених секунд, аби наздогнати цей дует.

🚴‍♂️🇫🇷 | De twee mannen blijven weg! Romain Bardet wint de eerste etappe en pakt het geel! De Fransman mag Frank van den Broek de rest van zijn leven dankbaar zijn voor deze kopbeurten 🤯​🤯​ #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/WGtS6bcSJG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 29, 2024

Зазначимо, шо тур розпочався в Італії горбистим етапом із сімома категорійними підйомами загальною довжиною у 206 км. Він пролягав від Флоренції до Ріміні. Загальний набір висоти склав 3600 метрів.

Другий етап велобагатоденки також відбудеться в Італії.