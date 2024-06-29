Барде здобув сенсаційну перемогу на 1 етапі Тур де Франс
— 29 червня, 19:03
29 червня відбувся перший етап велобагатоденки Tour de France-2024, який вперше у своїй історії стартував в Італії.
Перемогу святкував велосипедист команди Team dsm-firmenich PostNL француз Ромен Барде. Йому з партнером по команді, нідерландцем Франком ван ден Бруком, вдався неймовірний відрив. Пелетону не вистачило лічених секунд, аби наздогнати цей дует.
Зазначимо, шо тур розпочався в Італії горбистим етапом із сімома категорійними підйомами загальною довжиною у 206 км. Він пролягав від Флоренції до Ріміні. Загальний набір висоти склав 3600 метрів.
Другий етап велобагатоденки також відбудеться в Італії.