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Можливо, це надто божевільно: Погачар сумнівається у своїх силах

Игорь Чернявский — 29 травня, 20:00
Можливо, це надто божевільно: Погачар сумнівається у своїх силах

Переможець Джиро д’Італія-2024 Тадей Погачар не ставить перед собою мету виграти кожен Гранд-тур цього року.

Про це він зізнався в інтерв’ю пресслужбі Міжнародного союзу велосипедистів.

"Я можу з упевненістю сказати, що в цьому році це не входить у мої плани. Виграти кожен Гранд-тур — це моя головна мета, але зробити це протягом року... Можливо, це надто божевільно", — сказав Погачар.

Зазначимо, що окрім цьогорічної Джиро, Тадей також вигравав загальний залік Тур де Франс у 2020 та 2021 роках. Єдиний Гранд-тур, який словенець ще не вигравав, — Вуельта Іспанії.

Раніше Погачар заявив, що його він не переймається через рекорди.

Вуельта Джиро д'Італія Тур де Франс Тадей Погачар

Тадей Погачар

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