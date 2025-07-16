Тур де Франс. Абрахамсен переміг із відриву, Погачар впав
Норвезький велогонщик команди UnoX Йонас Абрахамсен став переможцем 11 етапу Тур де Франс-2025, який відривав програму другого тижня супербагатоденки. Сьогодні, 15 липня, гонщики подолали 156,8 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Тулузі. На шляху гонщиків зустрілися 4 підйоми четвертої та один – третьої категорії складності.
У парному фінішному спрнинті з відриву Абрахамсен випередив швейцарця Мауро Шміда із Jayco AlUla. Топ-3 з відставанням у 7 секунд замкнув нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck.
У пелотоні приблизно за 6 км до фінішу впав віцелідер загального заліку, словенець Тадей Погачар із UAE Emirates. Він миттєво підвівся і продовжив гонку. Після падіння Погачар програвав понад 20 секунд, проте пелотон дочекався словенця.
Жовту майку лідера загального заліку зберіг ірландець Бен Хілі з EF Education. У понеділок, 14 липня, 10-й етап виграв Саймон Єйтс.
Результати 11 етапу:
Загальний залік:
Завтра, 17 липня, гонщики заїдуть в Піренеї, на них чекає перший високогоріний етап Туру-2025: 180 км з Оша до Отакама.