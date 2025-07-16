Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Тур де Франс. Абрахамсен переміг із відриву, Погачар впав

Олег Дідух — 16 липня 2025, 18:21
Тур де Франс. Абрахамсен переміг із відриву, Погачар впав
Йонас Абрахамсен
Getty Images

Норвезький велогонщик команди UnoX Йонас Абрахамсен став переможцем 11 етапу Тур де Франс-2025, який відривав програму другого тижня супербагатоденки. Сьогодні, 15 липня, гонщики подолали 156,8 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Тулузі. На шляху гонщиків зустрілися 4 підйоми четвертої та один – третьої категорії складності.

Маршрут 11 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 11 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

У парному фінішному спрнинті з відриву Абрахамсен випередив швейцарця Мауро Шміда із Jayco AlUla. Топ-3 з відставанням у 7 секунд замкнув нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck.

У пелотоні приблизно за 6 км до фінішу впав віцелідер загального заліку, словенець Тадей Погачар із UAE Emirates. Він миттєво підвівся і продовжив гонку. Після падіння Погачар програвав понад 20 секунд, проте пелотон дочекався словенця.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг ірландець Бен Хілі з EF Education. У понеділок, 14 липня, 10-й етап виграв Саймон Єйтс.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

Завтра, 17 липня, гонщики заїдуть в Піренеї, на них чекає перший високогоріний етап Туру-2025: 180 км з Оша до Отакама.

Тур де Франс Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Бен Хілі

Тур де Франс

Боротьба за спринтерську корону, Погачар – тіньовий лідер. Підсумки першого тижня Тур де Франс-2025
Тур де Франс. Саймон Єйтс переміг із відриву, Погачар віддав лідерство
Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу
Алмейда зійшов з Тур де Франс-2025
Тур де Франс. Мілан виграв восьмий етап

Останні новини