Тур де Франс. Абрахамсен переміг із відриву, Погачар впав

Норвезький велогонщик команди UnoX Йонас Абрахамсен став переможцем 11 етапу Тур де Франс-2025, який відривав програму другого тижня супербагатоденки. Сьогодні, 15 липня, гонщики подолали 156,8 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Тулузі. На шляху гонщиків зустрілися 4 підйоми четвертої та один – третьої категорії складності.

Маршрут 11 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

У парному фінішному спрнинті з відриву Абрахамсен випередив швейцарця Мауро Шміда із Jayco AlUla. Топ-3 з відставанням у 7 секунд замкнув нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck.

JONAS ABRAHAMSEN TAKES UNO-X’S FIRST GRAND TOUR STAGE WIN! 🇳🇴🏆



What a thrilling finale to Stage 11 of the Tour de France 🫨 pic.twitter.com/VhmgdezObF — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2025

У пелотоні приблизно за 6 км до фінішу впав віцелідер загального заліку, словенець Тадей Погачар із UAE Emirates. Він миттєво підвівся і продовжив гонку. Після падіння Погачар програвав понад 20 секунд, проте пелотон дочекався словенця.

💥 @TamauPogi has crashed but the group of other favorites is waiting for him.



💥 @TamauPogi a chuté mais le groupe des autres favoris l'attend.#TDF2025 pic.twitter.com/wfrc5t6bLI — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Жовту майку лідера загального заліку зберіг ірландець Бен Хілі з EF Education. У понеділок, 14 липня, 10-й етап виграв Саймон Єйтс.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

Завтра, 17 липня, гонщики заїдуть в Піренеї, на них чекає перший високогоріний етап Туру-2025: 180 км з Оша до Отакама.