Погачар вперше виступить на найпрестижнішій одноденці світу

Словенський велогонщик Тадей Погачар у 2025 році вперше в кар’єрі виступить на легендарній французькій одноденці Париж – Рубе.

Про це повідомила пресслужба його велокоманди UAE Emirates.

28 і 30 березня Погачар планував проїхати дві фламандських класики, E3 Saxo Classic і Гент – Вевельгем відповідно, для того, щоби підготуватися до другого Монументу сезону, Туру Фландрії, який відбудеться 6 квітня.

Проте словенець відмовився від участі в E3 Saxo Classic і Гент – Вевельгем, натомість він виступить на Париж – Рубе, яка відбудеться 13 квітня. На даний момент це єдиний із п’яти Монументів, у якому гонщик UAE Emirates ще не брав участь.

Нагадаємо, минулої суботи, 22 березня, на першому Монументі сезону, Мілан – Сан Ремо, Погачар посів третє місце.