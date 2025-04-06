Колишнього чемпіона Європи зі стрибків у довжину заарештували за контрабанду наркотиків

Чемпіон Європи 2000 року зі стрибків у довжину в приміщенні Петар Дачев заарештований у Болгарії за контрабанду кокаїну.

Про це повідомляє Bnr.bg. Деталі додає Blitz.bg.

45-річного ексспортсмена затримали 2 квітня під час спецоперації правоохоронних органів.

Під час затримання при Дачеві було 30 кілограмів кокаїну вартістю 5,4 мільйона левів (2,77 млн євро). Наркотики були виявлені у спеціальній схованці у вантажівці, якою керував колишній спортсмен.

За словами слідства, наркотик був прихований дуже добре. Кокаїн надходив з Євросоюзу і мав потрапити до Туреччини. Окружний суд Софії ухвалив залишити обвинуваченого під вартою, хоча він просив домашній арешт.

Петар був зіркою легкої атлетики. Він ставав чемпіоном світу серед молоді (1998), бронзовим призером чемпіонатів Європи на відкритому повітрі (1998) та у приміщенні (2002).

У 2000 році, коли він став чемпіоном Європи, стрибнув на 8,30 м, що є четвертим найкращим результатом в історії Болгарії.

На Олімпійських іграх 200 року стрибнув лише 7,80 м. І з таким результатом посів лише 11 місце.

Нагадаємо, помер легендарний Хейккі Хасу, який двічі ставав олімпійським чемпіоном.