Знаменитий американський велогонщик працює над створенням своєї команди

Відомий у минулому американський велогонщик Джордж Хінкепі разом із своїм братом Річардом працює над створенням своєї велокоманди.

Про це повідомляє Деніел Бенсон.

Саме брати Хінкепі будуть керувати командою, а їхня компанія Hincapie Sports буде постачальником гоночної форми для команди. Титульний спонсор команди наразі не відомий.

Хінкепі планує запустити команду вже у 2026 році та отримати ліцензію UCI ProTeam для команд другого за силою дивізіону світового велоспорту. У ростер команди увійдуть 20 гонщиків, половина із яких складуть американці. Пошук гонщиків уже розпочався, команда базуватиметься в іспанському місті Жирона.

Джордж Хінкепі відомий як багаторічний партнер по команді Ленса Армстронга. Він був у складі команд Армстронга під час усіх його 7 переможних Тур де Франс. У 2012 році всі перемоги у американця були відібрані через систематичне вживання допінгу.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, Ремко Евенепул виграв 4 етап Критеріума Дофіне.