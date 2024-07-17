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Карапас здобув перемогу на гірському етапі Тур де Франс-2024

Олександр Булава — 17 липня, 18:08
Карапас здобув перемогу на гірському етапі Тур де Франс-2024

17 липня відбувся сімнадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув велогонщик з Еквадору Річард Карапас, який за 14 км до фінішу залишив позаду Саймон Єйтса та зміг втримати лідерство.

Лідер загального заліку словенець Тадей Погачар програв переможцю понад 7 хвилин, проте перед фінішем зміг випередити свого головного конкурента — данця Йонаса Вінгегора.

Зазначимо, що гірський етап (117,8 км) із трьома категорійними підйомами стартував у департаменті Дром, а фінішував у департаменті Верхні Альпи. Загальний набір висоти – 2850 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар, який напередодні виграв два поспіль гірських етапи. Зокрема 25-річний словенець здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії.

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