Карапас здобув перемогу на гірському етапі Тур де Франс-2024

17 липня відбувся сімнадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув велогонщик з Еквадору Річард Карапас, який за 14 км до фінішу залишив позаду Саймон Єйтса та зміг втримати лідерство.

Лідер загального заліку словенець Тадей Погачар програв переможцю понад 7 хвилин, проте перед фінішем зміг випередити свого головного конкурента — данця Йонаса Вінгегора.

🚂 First stage win for @RichardCarapazM, first stage win for Ecuador! 🇪🇨



🚂 Première victoire pour @RichardCarapazM, première victoire pour l’Equateur ! 🇪🇨#TDF2024 pic.twitter.com/foLknSenLr — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2024

Зазначимо, що гірський етап (117,8 км) із трьома категорійними підйомами стартував у департаменті Дром, а фінішував у департаменті Верхні Альпи. Загальний набір висоти – 2850 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар, який напередодні виграв два поспіль гірських етапи. Зокрема 25-річний словенець здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії.