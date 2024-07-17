Карапас здобув перемогу на гірському етапі Тур де Франс-2024
17 липня відбувся сімнадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.
Перемогу здобув велогонщик з Еквадору Річард Карапас, який за 14 км до фінішу залишив позаду Саймон Єйтса та зміг втримати лідерство.
Лідер загального заліку словенець Тадей Погачар програв переможцю понад 7 хвилин, проте перед фінішем зміг випередити свого головного конкурента — данця Йонаса Вінгегора.
Зазначимо, що гірський етап (117,8 км) із трьома категорійними підйомами стартував у департаменті Дром, а фінішував у департаменті Верхні Альпи. Загальний набір висоти – 2850 метрів.
Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар, який напередодні виграв два поспіль гірських етапи. Зокрема 25-річний словенець здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії.