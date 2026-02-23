Стало відомо, на якій гонці Вінгегор розпочне свій сезон-2026

Зірковий данський велогонщик Йонас Вінгегор виступить на престижній французькій багатоденці Париж – Ніцца-2026.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Visma Lease a Bike.

Першою гонкою в сезоні для Вінгегора мав стати Тур ОАЕ, який відбувся минулого тижня. Проте через хворобу та наслідки падіння під час тренування данець був змушений відмовитися від участі у цій гонці.

Париж – Ніцца-2026 відбудеться з 8 до 15 березня. Минулого року на цій гонці Вінгегор впав на шостому етапі та отримав травму, після якої не виступав протягом 3 місяців.

Також у гоночній програмі Вінгегора на 2026 рік присутні такі гонки як Тур Каталонії (23 – 29 березня), Джиро д'Італія (8 – 31 травня) та Тур де Франс (4 – 26 липня).