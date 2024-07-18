Кампенартс здобув перемогу у відриві на 18 етапі Тур де Франс-2024

18 липня відбувся вісімнадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув бельгійський велогонщик Віктор Кампенартс з Lotto–Dstny, який разом з Маттео Варше та Міхаїлом Квятковським змогли втримати відрив, який вони сформували за 30 км до фінішу.

Лідер загального заліку словенець Тадей Погачар, разом з пелотоном, програв переможцю понад 13 хвилин.

Зазначимо, що горбистий етап із п'ятьма підйомами четвертої категорії стартував у департаменті Верхні Альпи, а фінішував у департаменті Альпи Верхнього Провансу. Довжина фінішної прямої склала 220 метрів. Загальний набір висоти — 3100 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар, який у вікенд виграв два поспіль гірських етапи. Зокрема 25-річний словенець здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії.