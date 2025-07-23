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Тур де Франс. Мілан здобув другу перемогу

Олег Дідух — 23 липня 2025, 18:26
Тур де Франс. Мілан здобув другу перемогу
Джонатан Мілан
x.com/uae_tour

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем 17 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 23 липня, гонщики подолали 160 км здебільшого рівнинної дистанції з Боллена до Валанса.

Мілан у фінішному спринті випередив бельгійця Йорді Меуса з Red Bull Bora. Топ-3 замкнув данець Тобіас Лунд Андерсен із Picnic PostNL. Цілий ряд зіркових спринтерів на чолі з Тімом Мерліром та Біньямом Гірмаєм виявилися відрізаними від пелотону завалом за кілометр до фінішу.

Для Мерліра це друга перемога на поточному Турі, яка дозволила йому закріпити своє лідерство в боротьбі за зелену майку найкращого спринтера. Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

Вчора 16 етап виграв Валентен Паре-Пентр. У четвер, 24 липня, в рамках 18 етапу гонщики 171-кілометровий альпійський етап з Віфа до гірського фінішу на Коль де ля Лоз: 171,5 км з сумарним набором висоти 5450 метрів.

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