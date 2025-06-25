Пілот MotoGP в липні дебютує в професійному велоспорті

Відомий іспанський мотогонщик Алеш Еспаргаро в липні дебютує в професійному велоспорті.

Про це повідомляє пресслужба велокоманди Lidl Trek.

Еспаргаро завершив кар’єру в MotoGP наприкінці минулого року та вирішив присвятити себе своїй іншій пристрасті – велоспорту. Він став амбасадором команди Lidl Trek, і при цьому активно тренувався з командою.

У липні він вийде на старт багатоденки Тур Австрії (9 – 13 липня) у складі резервної команди Lidl Trek Future Racing – резервної команди Lidl Trek.

Попри те, що Еспаргаро офіційно завершив кар’єру в MotoGP, він є тестовим пілотом Honda. У поточному сезоні він уже взяв участь у двох етапах чемпіонату MotoGP (Гран-Прі Іспанії та Великої Британії), отримавши вайлдкард. За тиждень до старту Туру Австрії він виступить на Гран-Прі Нідерландів.

"Я щасливий тим, як проходить цей рік, моє життя повністю змінилося. Це неймовірно – бути частиною такої команди як Lidl Trek. Я дуже виріс як велогонщик і багато чому навчився за ці 6 місяців. Я добре почуваюся, і з нетерпінням чекаю на можливість позмагатися з велогонщиками топрівня. Це буде круто також тому, що за тиждень до гонок у Австрії я буду виступати як власник вайлдкарду на MotoGP у Нідерландах. Це класний виклик, але у мене немає жодних очікувань стосовно дебюту в велоспорті. Постараюсь якомога більше навчатися, помагати партнерам по команді, та, перш за все, насолодитися стражданнями", – заявив Еспаргаро.

Напередодні українець Андрій Пономар фінішував другим на Джиро дель Апенніно.