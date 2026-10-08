Годон виграв генеральну репетицію Ломбардії

Французький велогонщик команди Netcompany Ineos Доріан Годон став переможцем престижної італійської одноденки категорії 1.Про Гран П'ємонте. В її рамках спортсмени подолали 185 км горбистої дистанції з Асті до Бра.

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У фінішному спринті з основної групи Годон випередив данця Антона Чарміга з команди UnoX Mobility. Топ-3 замкнув господар змагань, італієць Альберто Беттіоль із XDS Astana.

77-м фінішував українець Кирило Царенко з команди Solution Tech Nippo Rali.

Підсумкові результати:

Гран П'ємонте стала для багатьох гонщиків генеральною репетицією Ломбардії-2026. Заключний Монумент сезону відбудеться в суботу, 10 жовтня.

Напередодні Прімож Рогліч завоював "золото" домашнього чемпіонату Європи-2026 у гонці з роздільним стартом.