Велокоманда Red Bull хоче поліпшити результати гонщиків завдяки методиці, яку використовують у Формулі-1

Команда Red Bull-Bora-Hansgrohe, до складу якої входять зіркові Ремко Евенепул та Прімож Рогліч, зробила безпрецедентний крок, застосувавши технології Формули-1 для точного вивчення потоку повітря навколо велосипедиста та велосипеда.

Про це повідомляє Sporza.be/nl.

У занедбаному залізничному тунелі в Англії велокоманда разом із виробником велосипедів Specialized провела випробування PIV. За словами команди, ця методика використовувалася лише у Формулі-1.

Ці випробування детально фіксували рухи повітря навколо велосипедиста та велосипеда за допомогою мільйонів мікроскопічних бульбашок гелію, освітлених лазерами.

Red Bull

"Для мене це чиста магія, як наукова фантастика. Ми робимо видимим те, що раніше було невидимим у велоспорті. Мета цих випробувань – вивести аеродинаміку на новий науковий рівень", – каже Ден Бігем, інженер Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Під час тестів спортсмени виконали понад 100 спроб з однаковою швидкістю, позицією та траєкторією, щоразу крізь зелену завісу з бульбашок гелію та лазерного світла.

За словами Red Bull-Bora-Hansgrohe, ця технологія Формули-1 змінить правила гри в гонках.

Ніколи раніше у професійному велоспорті не створювалося такого точного уявлення про те, як поводиться повітря навколо велосипедиста. Ці знання (про аеродинаміку) змінять цей вид спорту. Це початок нової ери у велоспорті, заявили представники Red Bull.

Red Bull

З моменту приєднання Red Bull до структури німецької команди зв'язок з Формулою-1 посилився. Два роки тому концерн придбав 51% акцій команди Bora-Hansgrohe

Команда розраховує на співпрацю фахівців, пов'язаних з нідерландським пілотом Максом Ферстаппеном, чотириразовим чемпіоном Формули-1.

