Евенепул: Моя ціль – виграти всі три Гран тури

Зірковий бельгійський велогонщик Ремко Евенепул напередодні старту Тур де Франс-2025 розповів про свої цілі та поділився очікуваннями від гонки.

Слова капітана команди Soudal Quick Step наводить Reuters.

"Йонас Вінгегор і Тадей Погачар виграли останні 5 Тур де Франс, тому логічно, що цього року вони знову головні фаворити. Але було б нечесно по відношенню до себе та моєї команди сказати, що я тут не для того, щоби боротися з ними. Я тут для того, щоби змагатися з ними та зробити гонку для них важчою.

Важко сказати, на якому я рівні порівняно з ними. Минулого року я був третім, і ми тут для того, щоби покращити той результат. Всі знають, що метою моєї кар’єри є перемога в усіх трьох Гран турах. Один у мене вже є, треба ще два. Минулого року на Турі я був третім, це означає, що я здатен перемагати", – заявив переможець Вуельти-2022.