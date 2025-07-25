19 етап Тур де Франс скоротили через загрозу протестів фермерів і екоактивістів

19 етап Тур де Франс-2025, який відбудеться у п’ятницю, 25 липня, було скорочено зі 130 км до 93.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

З мапи етапу прибрали перевал Коль де Сезі, який мав бути першим із чотирьох підйомів дня. Такі рішення пов’язане з побоюваннями щодо можливих акцій протесту місцевих фермерів.

Справа в тому, що в стадах великої рогатої худоби, яка пасеться на схилах Коль де Сезі, виявили спалах вузликового дерматиту. Для недопущення поширення хвороби худобу довелося забити.

Все це може призвести до протесту екоактивістів і власників худоби, які втратили своє майно. Організатори захотіли уникнути подібного роду ризиків.

Таким чином, на карті 19 етапу залишаться лише перевали Коль ду Пре, Корме де Рослан і фінальний підйом до гірськолижного курорту Ла Плань.

Стара версія маршруту 19 етапу Тур де Франс-2025 x.com/laflammerouge16

Нова версія маршруту 19 етапу Тур де Франс-2025 Letour.fr

Нагадаємо, вчора, 24 липня, 18 етап Туру виграв Бен О’Коннор.